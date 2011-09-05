-"12 Dev Adam" oynamadan turladı PANEVEZYS (A.A) - 05.09.2011 - Alim Tunçay - Litvanya'da düzenlenen 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde ilk tur A Grubu'nda yapılan maçta Polonya, Büyük Britanya'ya 88-81 yenildi. Bu sonuçla, Türkiye bugün yapacağı İspanya maçı öncesi üçlü averajda Büyük Britanya ve Polonya'ya üstünlük kurarak, 2. tura kalmayı garantiledi. Türkiye, bugün İspanya'yı yenerse, puanını 8'e çıkaracak ve 7'şer puanlı Polonya ve Büyük Britanya'yı geride bırakarak, 2. tura gidecek. Karşılaşmanın ilk periyodu 18-17 önde geçen Büyük Britanya, ilk yarıyı 8 sayı farkla 39-31 önde tamamladı. Ancak maçın 3. periyodunun son iki dakikasına Büyük Britanya 53-50 önde girerken, periyodun bitimine 1 dakika 38 saniye kala Yunanlı hakem Spyridon Gontas'ın Lenzly'e çaldığı teknik faulün ardından Koszarek, 4 faul atışını sayıya çevirdi ve 54-53 öne geçen Polonya, Koszarek ile 2 sayı daha bulup, son periyoda 56-55 önde girdi. Karşılaşmanın son periyodu çekişmeli geçti. Lenzly'nin 3 sayılık basketiyle bitime 2 dakika 45 saniye kala 78-77 öne geçen Büyük Britanya, Freeland, Reinking ve Deng'in basketleriyle son 30 saniyede farkı 9 sayıya (88-79) çıkardı ve karşılaşmadan da 88-81 galip ayrıldı. Sonucu Türkiye için de çok önemli olan karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel ve genel sekreter Ali Özsoy da tribünden izledi. Salon: Panevezio Hakemler: Spyridon Gontas xx (Yunanistan), Robert Vyklicky xx (Çek Cumhuriyeti), Miroslav Tomov xx (Bulgaristan) Büyük Britanya: Reinking xxx 9, Lenzly xx 7, Deng xxxx 28, Freeland xxxx 27, Clark xxx 7, Adegboye xx 2, Archibald xx 6, Johnson xx 2 Polonya: Koszarek xx 15, Szczotka x, Kelati xx 14, Hrycaniuk xxx 15, Szewczyk xx 10, Leonczyk xx 6, Berisha xxx 19, Lapeta x 2, Skibniewski x, Waczynski x, Pamula x, 1. Periyot: 18-17 Devre: 39-31 3. Periyot: 55-56