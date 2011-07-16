-"12 DEV ADAM" İTALYA YOLCUSU İSTANBUL (A.A) - 15.07.2011 - (A) Milli Basketbol Takımı, 2011 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Ay-yıldızlılar, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda başantrenör Orhun Ene ve antrenörler Nihat İziç ile Alaeddin Yakan yönetiminde ağırlıklı olarak hücum setleri çalıştı. Yaklaşık iki saat süren idman, kondisyoner Ozan Şirikçi gözetimindeki eğitim hareketleriyle son buldu Ersan İlyasova ile Enes Kanter takımla birlikte antrenmana çıkarken, aday kadroya dahil edilen Duşan Cantekin de çalışmada yer aldı. Sakatlığı bulunan Semih Erden'in kenardan takip ettiği antrenmanda, Ömer Onan'a özel antrenman programı uygulandı. Antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, yönetim kurulu üyeleri Metin Şahin, Necati Güler, genel sekreteri Ali Özsoy, (A) Milli Takım Menajeri Harun Erdenay ile Milli Takımlar İdari Menajeri Barbaros Akkaş da takip etti. İstanbul'daki hazırlıklarını bugün yapılan iki antrenmanla tamamlayan (A) Milli Takım, Bormio'da gerçekleştireceği kamp çalışması için İtalya'ya gidecek.