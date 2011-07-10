-"12 DEV ADAM" ANTALYA'DA İSTANBUL (A.A) - 10.07.2011 - (A) Milli Basketbol Takımı, Litvanya'da 31 Ağustos-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2011 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde, 10-14 Temmuz tarihleri arasında ilk kamp çalışmasını yapmak üzere Antalya'ya gitti. THY'ye ait uçakla Antalya'ya hareket eden kafiledeki oyunculardan Kerem Tunçeri, geçen yıl ikinci oldukları Dünya Şampiyonası'nda çok güzel şeyler yaşadıklarını ve bunun devamının gelmesi gerektiğini belirterek, ''Çok iyi bir kadromuz ve yeni bir antrenörümüz var. Hedefimiz ilk önce olimpiyatlara katılmak''dedi. Tunçeri, Antalya'daki 4 günlük kampın toparlanma şeklinde geçeceğini, asıl çalışmaların Bormio'da olacağını söyledi. (A) Milli Bayan Basketbol Takımı'nın, 33. Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği ikinciliğe ilişkin bir soru üzerine de Kerem Tunçeri, ''Gurur duyduk. Göğsümüzü kabarttılar. Türk basketbolu yavaş yavaş yükseğe gidiyor. Bunun bir şampiyonada kalmaması, devamlılığı gerekiyor. İnşallah önümüzdeki senelerde de aynı başarıyı elde ederiz'' diye konuştu. -BORMİO'DA KONDİSYON DEPOLAYACAKLAR- Antalya'dan 14 Temmuz Perşembe günü İstanbul'a dönecek olan (A) Milli Basketbol Takımı, Bormio kampı için 16 Temmuz Cumartesi günü İtalya'ya giderek, Bormio'da kondisyon kampına başlayacak. İtalya'daki ağır çalışmanın ardından 31 Temmuz'da İstanbul'a dönecek (A) Milli Takım, burada bir haftalık çalışma yapacak. ''12 Dev Adam'', 8 Ağustos'ta ise İzmir'e gidip, 11-13 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek World Cup turnuvasındaki maçlarını oynayacak. Turnuvanın ardından 14 Ağustos'ta tekrar İstanbul'a dönecek (A) Milli Takım, 3 gün burada kalacak ve ardından 18 Ağustos'ta Almanya'daki turnuvaya katılmak üzere bu ülkeye gidecek. 19-21 Ağustos tarihleri arasındaki Almanya turnuvasının ardından bir daha İstanbul'a dönecek milliler, 24-25 Ağustos'taki Adidas İstanbul Cup ile turnuva maçlarını tamamlayacak. Milli takım kafilesi, Avrupa Şampiyonası için 29 Ağustos'ta Litvanya'ya hareket edecek. -3 TURNUVA, 8 MAÇ- Milli takım, Avrupa şampiyonası hazırlıkları kapsamında katılacağı 3 turnuvada toplam 8 maç yapacak. İlk turnuva maçlarını 11-13 Ağustos tarihlerinde İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenecek World Cup'da oynayacak ''12 Dev Adam'', bu organizasyonda Almanya, Sırbistan ve Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Daha sonra 19-21 Ağustos tarihleri arasında Almanya'da organize edilecek Super Cup'a katılacak milliler, burada da Yunanistan, Almanya ve Belçika ile maçlar oynayacak. Milli takım, son turnuva maçlarını ise Adidas İstanbul Cup 2'de yapacak. Türkiye'nin yanı sıra Yeni Zelanda, Ukrayna ve Karadağ'ın katılacağı organizasyon 24-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Turnuvanın ilk gününde Yeni Zelanda ile karşılaşacak milliler, bu maçtan alacakları sonuca göre diğer mücadelesini oynayacak. Öte yandan, (A) Milli Takım'ın turnuva karşılaşmaları dışında iki de hazırlık maçı oynamayı planladığı öğrenildi. -ADAY KADRO- (A) Milli Basketbol Takımı'nın 31 Ağustos-18 Eylül 2011 tarihlerinde Litvanya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası için açıklanan aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Barış Ermiş, İzzet Türkyılmaz (Banvit), Cenk Akyol, Kerem Gönlüm, Kerem Tunçeri, Sinan Güler, Doğuş Balbay (Anadolu Efes), Emir Preldziç, Oğuz Savaş, Ömer Onan (Fenerbahçe Ülker), Sertaç Şanlı, Ender Arslan, Furkan Aldemir (Galatasaray), Ömer Aşık (Chicago Bulls), Semih Erden (Cleveland Cavaliers), Ersan İlyasova (Milwaukee Bucks), Hidayet Türkoğlu (Orlando Magic), Enes Kanter (Utah Jazz). Türkiye'nin ev sahipliğindeki 2010 Dünya Şampiyonası'nda ikinci olarak tarihsel bir başarıya imza atan ''12 Dev Adam'', 2011 Avrupa Şampiyonası'nda (A) Grubu'nda, ev sahibi Litvanya, son Avrupa şampiyonu İspanya, Polonya, Büyük Britanya ve ilave takım belirleme turundan gelecek bir takımla mücadele edecek.