 "115 HAMİLE ÇOCUK" SORUŞTURMASI: ÇOCUKLARIN İFADELERİ ALINMAYA BAŞLANDI

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Küçükçekmece\'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde \'115 hamile çocuk\' skandalıyla ilgili başlatılan soruşturmada 15 yaşın altındaki çocukların ifadesi bugün alınmaya başlandı.

İKİ SAVCI İFADE ALIYOR

2017 yılında 5 ayda yaşları 18\'in altında 39\'u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğunun saptanmasına ve durumun polise bildirilmemesi iddialarına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. 15 yaşın altındaki çocukların ifadeleri bugün alınmaya başlandı. Küçükçekmece Adalet Sarayı\'ndaki ifade alma işlemlerini iki Cumhuriyet Savcısı yapıyor. Çocuklar psikolog, sosyal hizmet uzmanları eşliğinde ifade veriyor.



Görüntü Dökümü:

------------------------

-Hastaneden ve adliyeden detaylar