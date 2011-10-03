-"10 kişi oynamak kolay değil" KAYSERİ (A.A) - 02.10.2011 - Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, ''Rakibe karşı 10 kişi oynamak kolay değil. Taraftarlarla beraber maçı çevirmeye çalıştık. Oyuncularımı kutluyorum'' dedi. Mersin İdmanyurdu maçı sonrası yaptığı açıklamada, ilk yarıda kırmızı kart gördüklerini ve 10 kişi kaldıklarını, ardından da gol yediklerini belirten Arveladze, ''Rakibe karşı 10 kişi mücadele etmek kolay değil. Ancak taraftarlarla beraber, maçı çevirmeye çalıştık. Oyuncularımı kutluyorum, sonuna kadar mücadele ettiler'' diye konuştu. Kayserispor Teknik Direktörü Arveladze, kaleci Navarro'nun kırmızı kart görmesiyle yerine giren kaleci Gökhan Değirmenci'nin babasının, maç sırasında beyin kanaması geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını öğrendiklerini belirterek, ''Kendisine acil şifalar diliyorum. İnşallah kısa zamanda iyileşir'' dedi. Kayserispor'un başarılı savunma oyuncusu Zurab Khizanişhvili, maça 3 puan için çıktıklarını belirterek, ''Ama erken gelen bir kırmızı kart ve ardından gelen gol, bizi sıkıntıya soktu. Ancak maçtan kopmadık ve sonuna kadar iyi mücadele edip 1 puan çıkardık'' diye konuştu. Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Nurullah Sağlam da, ''Kayserispor çok iyi bir takım. İçeride ve dışarıda iyi mücadele ediyor. İlk yarıyı iyi oynayarak tamamladık, ancak ikinci yarı rakibimiz bizden daha iyi oynadı ve golü buldu. Kayseri'nin stadı çok güzel. Böyle güzel bir statta bizlere ve seyircilere iyi bir mücadele sergilenmesini sağlayan yöneticilere, hakemlere ve stad görevlilerine teşekkür ediyoruz'' diye konuştu. Kayserisporlu forvet oyuncusu Amrabat'ın çok iyi bir oyuncu olduğunu da ifade eden Sağlam, ''Biz de bunu bugün gördük. Özellikleri itibarıyla saygı duyulması gereken bir oyuncu olan Amrabat'a biz de saygı duyuyoruz. Bundan sonra da spor kamuoyunu mücadelesiyle mest etmesini bekliyoruz'' dedi. Mersin İdmanyurdu'nun başarılı oyuncusu Ozokwo ise, ''Kayserispor ile zor maç oynadık. Şimdiye kadar 5 maçta 10 puan aldık. Bu çok güzel bir sonuç. Ama önümüzde Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları var. Bu maçlar bizler için çok önemli viraj oluyor. Bu maçlarda da puan ya da puanlar almayı düşünüyoruz'' diye konuştu.