-"10 gün içinde ithalat rakamlarını açıklayacağım" BURSA (A.A) - 02.02.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''Bir hafta-10 gün içerisinde ben size (basına) ithalatla ilgili rakamların tamamını açıklayacağım'' dedi. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) strateji ortaklığı ile düzenlediği ''IV. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı''na katılan Bakan Çağlayan, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Çağlayan, bir gazetecinin ''Dış ticaret açığı ile ilgili olarak, (106 milyar dolara ulaştı, rekora doğru gidiyor)'' hatırlatması üzerine, şunları kaydetti: ''Şöyle ifade edeyim; zannediyorum ki, bir hafta veya 10 gün içerisinde İstanbul'da sizlerle bir araya geleceğiz. Biliyorsunuz ben ithalat rakamlarını da çıkıp açıklayan, değerlendiren ve bununla ilgili bilgileri paylaşan biriyim. Enteresan şeyleri sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlarımız şu anda tek tek analiz ediyorlar. Bu ithalat rakamları, tabii ki 241 milyar dolara yakın bir ithalat rakamı, şahsen benim beklentim olan, ama tabii bizi mutlu etmeyen bir rakam olmakla beraber bunun birçok sebebi var.'' Sebepleri günü geldiğinde görüşeceklerini ifade eden Çağlayan, şöyle devam etti: ''Enerji, ham madde fiyatlarının artması, emtiada görülen rakamlar ve bunun yanı sıra Türkiye'nin 2010 senesindeki o devraldığı TL'nin aşırı değerli gibi yanlış para ve faiz politikası, birçok etken var. Ama sizden ricam yine yine gelip sadece bu maddeyi öne çıkarmayın. Çünkü bunu söylerken bile böyle biraz düşünerek söylemeye çalışıyorum, ancak bizi izlemeye devam edin. Bir hafta 10 gün içerisinde ben size ithalatla ilgili rakamların tamamını açıklayacağım ve ithalatçıların kim olduğunu da sizlerle paylaşacağım. İthalatçıların kim olduğunu paylaşacağım derken, tabii firma isimlerinden bahsetmiyorum. Bu ithalatı kimler yapıyor? Ben mi yapıyorum? Zafer Çağlayan mı yapıyor? Hükümetimiz mi yapıyor? İthalattan şikayet edenlerin ithalat içindeki oranı gücü ve buna vermiş olduğu destek, katkı nedir? İhracatçı ne kadarlık ithalat yapıyor, ihracat karşılığında. Çünkü maalesef ki günah keçisi bulunmuş ve son derece yanlış bir tespitle ihracatçı demoralize edilmeye çalışılıyor. Sanki ithalat olmazsa ihracat yapılmayacak gibi. Oysa bunun kullanımının, sanayinin şu andaki yapısından dolayı, vatandaşın bir kere günlük hayatında ithalata ve ithalata dayalı ürünleri fazlasıyla kullanmasının da getirmiş olduğu, ama bunları söylerken, ithalatın da ayıp olmadığını, yasak olmadığını, nasıl biz dünyanın 246 gümrük bölgesine mal satıyorsak, uluslararası kurallar çerçevesinde, herkesin de Türkiye'ye mal satmasının önüne geçilemeyeceğini ifade etmek istiyorum. Bunları, dış ticaret rakamlarını sizinle 10 gün içinde oturup, net bir şekilde, hazır olun 1-2 saatten fazla bir zaman, oturup sizlerle beraber değerlendireceğiz.''