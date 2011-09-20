-341 yıl hapsi istenen sanık hakim karşısında BURSA (A.A) - 20.09.2011 - Bursa'da, kendisini şeyh olarak tanıttığı kişilere ''nitelikli cinsel saldırıda'' bulunduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı. Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, ''nitelikli cinsel saldırı, tarikat kurmak ve baş mevkiinde olmak, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları depolamak'' suçlarından hakkında dava açılan sanık Uğur K. (47) ve avukatı ile mağdur ve müştekiler katıldı. Duruşmada söz verilen sanık Uğur K, polisin yaptığı aramada bulunan cinsel içerikli CD'lerin kendisine ait olmadığını ileri sürerek, yeni bir tarikat kurmadığını, kendisinden önceki kişiden görevi devraldığını söyledi. Uğur K, soru üzerine, ''müritleri'' olarak nitelendirdiği kişilerle ilişkiye girdiğini kabul etti. Mağdurlardan evli ve çocuk sahibi kadın B.Ş, sözde dergaha eşinin baskısıyla gittiğini iddia ederek, şunları söyledi: ''Çocuğum ortada kalmasın yuvam dağılmasın diye kendimi ateşe attım. Bir yıl kadar sonra beni sır odasına kabul edip, cinsel ilişkiden bahsetti. Artık zamanımın geldiğini, bunu yapmazsam müritliğimin kabul olmayacağını, İslam'da ilerleyemeyeceğimi, öldüğüm zaman kendisinin bana şefaat edemeyeceğini söyledi. Sonra bana su içirdi. Suyu içtikten sonra hareketlerimi kontrol edemez hale geldim. Nasıl olduğunu şimdi hatırlamıyorum. O an buna bir anlam veremesem de her istediğini yapmak zorunda hissediyordum. Bir keresinde sır odasında benimle cinsel ilişkiye de girdi. Ancak daha sonra eşim ve ben, yaşadıklarımızdan dolayı dergahtan ayrıldık. Şikayetçiyim cezalandırılsın.'' Kadın mağdurlardan N.K. ise Uğur K'nın yanı sıra kadınların oraya gitmesine aracılık eden S.C. adlı kişiden de şikayetçi olduklarını belirterek, ''O niye burada sanık ya da müşteki olarak bulunmuyor anlamış değilim. Ben de kötü şeyler yaşadım'' dedi. Sanık avukatının tahliye talebini reddeden mahkeme, diğer müştekilerin dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Temmuz ayında, merkez Yıldırım ilçesinde bulunan sözde dergaha gelenlere cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddia edilen Uğur K'nin mahalle sakinleri tarafından linç edileceği ihbarı üzerine harekete geçmiş, sözde dergahı basan ekipler, kendisini şeyh olarak tanıttığı iddia edilen Uğur K'yı (47) gözaltına almıştı. Olayla ilgili olarak 19 kişinin ifadesi alınmıştı. 19 kişiden 8'i, kandırıldıklarını ve olaydan sonra psikolojilerinin bozulduğunu belirterek Uğur K'den şikayetçi olmuş, sözde dergahta ve zanlının evinde ele geçirilen DVD'lerde cinsel içerikli görüntüler olduğu belirlenmişti. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen evli ve 2 çocuk babası Uğur K. tutuklanmıştı.