34 yıllık dev TARİŞ de krize yenik düştü

TARİŞ Pamuk Birliği'nin 1975 yılında kurduğu İplik ve Dokuma Fabrikası, önce tekstil sektörünün girdiği darboğaz, ardından küresel krizin etkileri nedeniyle 6 ay boyunca üretimini durdurma kararı aldı. Bazı işçiler de, kredi kartı, tüketici kredisi borçlarını kapatmak için yasal haklarını alarak iş akidlerinin feshi için sendikaya başvurdu.



Tariş Pamuk Birliği'nin 34 yıl önce Balkanlar'ın en büyük tesisi olarak kurduğu Tariş İplik ve Dokuma Fabrikası, 2009 Mart ayı başı itibariyle üretimini durdurdu. Toplam 600 işçinin son modern makinelerle çalıştığı dev tesis üretimin durmasıyla sezsizliğe büründü. İzmir'in Çiğli İlçesi İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde (İAOSB) 85 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 420 bin metrekare üzerine kurulu, tam kapasite faaliyette yıllık 19 bin ton pamuk işlenen, bugün sektöründe Balkanlar'ın ilk 10'u arasında gösterilen tesiste 6 ay boyunca üretim yapılmayacak.



'İçimiz yana yana durdurduk'



Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Birliği Başkanı Basri Özçoban, bugüne kadar Tariş'in büyük gururla fabrikayı çalıştırdığını belirterek, “Global kriz ve çeşitli faktörler nedeniyle içimiz yana yana geçici olarak üretime ara vermek durumunda kaldık. 4857 Sayılı İş Kanunu ve 4447 Sayılı İşsizlik Yasası ile birlikte kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak üzere ister istemez üretimi durdurduk. İşçilerimizin maaşlarını dahi ödeyemez duruma gelmiştik” dedi.



İşçi çıkarmak yok



İşçilerini çıkarma niyetleri bulunmadığını vurgulayan Özçoban, “Bize ‘çıkarın tazminatımızı verin’ diyenler oldu. Biz de bunu isteyen işçilerimize sendika aracılığıyla bize müracaatlarını yapmalarını istedik. Amacımız işçilerimizi mağdur etmek ya da fabrikayı atıl duruma getirmek değil. Burasını bundan sonra çalışabilen, zarar eden değil, karlı pozisyonda, kooperatiflerine, ortaklarına faydalı olabilen bir fabrika haline getirmeyi hedefledik. Yeniden yapılandırmak istiyoruz. Kapanma söz konusu değil. İyi bir ortak, teklif gelirse biz bunu niye düşünmeyelim?” dedi.



Sektör kan kaybetti



Fabrikanın Genel Müdürü Ufuk Çelik, 2000'li yılların başında 25 milyon dolar ihracat rakamına sahip fabrikanın, bugüne kadar kur politikaları, finansal koşullar, küresel kriz ile bilikte pazarın daralmasıyla olumsuz etkilendiğini kaydetti. Fabrika üretime ara vermeden önce sadece iç piyasa ağırlıklı çalıştıklarını, temsilen de olsa dış pazar müşterilerini kaybetmemek için mücadele verdiklerini anlatan Çelik, geçtiğimiz yıllarda iplik ithalatının serbest bırakılmasıyla birçok fabrikanın da kapısına kilit vurmak zorunda kaldığına dikkat çekti. Çelik, “Sektör ciddi anlamda kan kaybetti” dedi.



İşten çıkış kurtuluş yolu



Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Faruk Aksoy, işakidlerinin feshedilerek, alacakları tazminatla kredi kartı, tüketici kredisi borçlarını ödemek isteyen 44 işçinin sendikaya başvurduğunu söyledi. Aksoy, “Bu arkadaşlarımız, kıdem, ihbar tazminatı hakları ödenmek şartıyla iş akidlerinin feshedilmesini istedi. Biz de işverene ilettik. Arkadaşlarımızın çoğu kredi kartları ve kredi borçlarından dolayı, işlerinden ayrılmak istiyorlar. Bunu bir kurtuluş olarak görüyorlar. Çıkmak isteyen arkadaşlarımıza da yardımcı oluyorlar” dedi.

