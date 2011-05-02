34 yıllık afişin sırrı!

T24 - Türkiye'deki 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına, Taksim'deki AKM'ye asılan dev boyuttaki, ellerinden zincirlenmiş işçi afişi damgasını vurdu.



Sendikaların 34 yıl sakladığı afişinin AKM'ye asılması için Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay izin verdi. Bakan Günay, üç vinç yardımıyla asılan afişle ilgili olarak, "Örgütlü emek her şeyi başarır" dedi.



Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 34 yıl sakladığı afişi, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın oluruyla 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Taksim'de AKM binasına astı. Kutlamalara damgasını vuran, ellerinden zincirlenmiş işçi afişi, 1977 yılında da aynı yere asılmıştı. Ak Parti İzmir milletvekili adayı olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, seçim bölgesinde siyasi çalışmalarını yürütürken DHA'ya yaptığı açıklamada, talebin DİSK'ten geldiğini belirterek, sevinerek kabul ettiğini ifade etti. Günay şunları söyledi:



"1 Mayıs ülkemizde uzunca bir süredir yasadışı ilan edilmişti ve Taksim'de kullanılmıyordu. Yasallaşma talebi vardı, ancak gerçekleşmesi rüyaydı. Geçen yıl hükümet 1 Mayıs'ı İşçi Bayramı ilan ederek, özgürlükçü bir adım attı. Hükümet yatırımcının önünü açtığı gibi emeğin de önünü açıyor. Bu dev afişi, bakanlığa ait olan AKM binasına asma talebi sendikalardan geldi ben de destekledim. Afiş çok büyük oduğu için üç vinç yardımıyla asılmış. Örgütlü emek herşeyi başarır."







