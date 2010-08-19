34 yıl sonra yeniden

T24- UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İngiltere'nin Liverpool takımıyla deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa Kupaları'ndaki 83. maçına çıkacak. Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında yaptığı 82 maçta, 32 galibiyet, 32 yenilgi ve 18 beraberlik aldı.





Liverpool ile 2. kez eşleşti



Trabzonspor, Liverpool karşısında 2. kez turu geçme mücadelesi verecek. İlk olarak 1976-77 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Liverpool ile karşılaşan bordo-mavililer, rakibini sahasında 1-0 mağlup etmiş, deplasmanda

ise 3-0 yenilerek elenmişti.



Trabzonspor'un muhtemel 11'i

Trabzonspor'un Liverpool karşısına Onur, Serkan, Glowacki, Egemen, Cale, Burak, Colman, Selçuk, Ceyhun, Alanzinho, Teofilo 11'yle çıkması bekleniyor.



