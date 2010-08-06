- 34 YIL SONRA TEKRAR KARŞILAŞACAKLAR TRABZON (A.A) - 06.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ile Lıverpool, 34 yıl sonra tekrar karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, 1976-1977 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 2. Tur ilk maçında 20 Ekim 1976 tarihinde, Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda Lıverpool'a karşı, Şenol, Turgay, Necati, Kadir, Cemil, Ali Yavuz, Bekir, Hüseyin, Ali Kemal, Necmi, Ahmet 11'i ile sahaya çıkmıştı. Karşılaşmada, bir dönem Beşiktaş'ın da teknik direktörlüğünü yapan John Benjamin Toshack'ın Necmi'yi düşürmesi sonucu penaltı kararı verilmiş, Trabzonspor Teknik Direktörü Ahmet Suat Özyazıcı, penaltıyı Kadir'in kullanmasını istemişti. Kadir, penaltı kullanmakta tereddüt edince, lakabı 'Dozer' olan Cemil, penaltı atışını yaparak gole çevirmişti. Bordo-mavili ekip, rövanş maçında ise İngiltere'de rakibi karşısında fazla bir varlık gösteremeyip 3-0 yenilerek elenmişti. Liverpool Teknik Direktörü Boby Paisley, İngiltere'deki maçtan sonra İngiliz gazetecilerle basın toplantısı, ''Gördünüz işte, bu takıma yenilmiştik. Bugün de yenilebilirdik, Allah'tan tecrübesizdiler. Bu maçtan sonra kupayı alacağımıza inanıyorum. Sanmıyorum ki bir daha böyle bir takım karsımıza çıksın'' demişti. Lıverpool o yıl Şampiyon Kulüpler Kupasını müzesine götürmüş, Trabzonspor'a 1–0 kaybettiği maçın dışında tüm maçları kazanmıştı. O zamanın Karadeniz ekibinde kaleci olarak sahaya çıkan Şenol Güneş, şimdi ise bordo-mavili takımın başında Lıverpool'a karşı, teknik direktör olarak sahada yer alacak.