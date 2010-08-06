T24 LogoT24 Logo
Spor

34 YIL SONRA TEKRAR KARŞILAŞACAKLAR TRABZON (A.A)

06 Ağustos 2010 18:52

- 34 YIL SONRA TEKRAR KARŞILAŞACAKLAR TRABZON (A.A) - 06.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ile Lıverpool, 34 yıl sonra tekrar karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, 1976-1977 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 2. Tur ilk maçında 20 Ekim 1976 tarihinde, Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda Lıverpool'a karşı, Şenol, Turgay, Necati, Kadir, Cemil, Ali Yavuz, Bekir, Hüseyin, Ali Kemal, Necmi, Ahmet  11'i ile sahaya çıkmıştı. Karşılaşmada, bir dönem Beşiktaş'ın da teknik direktörlüğünü yapan John Benjamin Toshack'ın Necmi'yi düşürmesi sonucu penaltı kararı verilmiş, Trabzonspor Teknik Direktörü Ahmet Suat Özyazıcı, penaltıyı Kadir'in kullanmasını istemişti. Kadir, penaltı kullanmakta tereddüt edince, lakabı 'Dozer' olan Cemil, penaltı atışını yaparak gole çevirmişti. Bordo-mavili ekip, rövanş maçında ise İngiltere'de rakibi karşısında fazla bir varlık gösteremeyip 3-0 yenilerek elenmişti. Liverpool Teknik Direktörü Boby Paisley, İngiltere'deki maçtan sonra İngiliz gazetecilerle basın toplantısı, ''Gördünüz işte, bu takıma yenilmiştik. Bugün de yenilebilirdik, Allah'tan tecrübesizdiler. Bu maçtan sonra kupayı alacağımıza inanıyorum. Sanmıyorum ki bir daha böyle bir takım karsımıza çıksın'' demişti. Lıverpool o yıl Şampiyon Kulüpler Kupasını müzesine götürmüş, Trabzonspor'a 1–0 kaybettiği maçın dışında tüm maçları kazanmıştı. O zamanın Karadeniz ekibinde kaleci olarak sahaya çıkan Şenol Güneş, şimdi ise bordo-mavili takımın başında Lıverpool'a karşı, teknik direktör olarak sahada yer alacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24