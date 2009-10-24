34 PKK'lı dağdan indi, Alperenler dağa çıktı







34 PKK'lının 'demokratik açılım' sürecinin bir parçası olarak yurda dönüşüne en tehlikeli tepkilerden birisi Şanlıurfa'dan geldi. Alperen Ocakları'na üye 15 kişilik grup protesto için dağa çıkıp kamp kurdu.





Şanlıurfa’da Alperen Ocakları’na üye 15 kişilik grup, 34 PKK'lının ‘demokratik açılım’ süreci kapsamında Abdullah Öcalan’ın çağrısına uyarak Türkiye'ye gelmelerine tepki göstermek amacıyla dağa çıkıp kamp kurdu. 2 gün boyunca dağda kalacak olan Alperenler, PKK’lıların bu şekilde Türkiye'ye girmelerinin kabul edilemez bir siyasi hata olarak nitelerken, tepkilerinin Kürtlere olmadığını söyledi.

Alperen Ocakları Başkanı Mahmut Özgür’ün de aralarında bulunduğu 15 kişilik grup, PKK’lıların dağdan inerek serbest kalmalarını protesto etmek amacıyla şehir merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Germuş Dağı’na minibüsle çıkarak kamp kurdu. Germuş Köyü’ne kadar minibüsle gelen grup, yolun diğer bölümünü yürüyerek çıktı. Ellerinde Alperen Ocakları ve Türk bayrakları ile dağa gelen grup, yanlarında yiyecek ve battaniye getirerek kamp kurdu.







'Teröristlerin vatanımıza geri dönmeleri kabul edilemez'



Grup adına basın açıklamasını okuyan Hanifi Gökçe, Şanlıurfa Alperen Ocakları’nı temsilen son günlerde ‘demokratik açılım’ sürecinde yaşanan olaylar nedeniyle dağa çıktılarını söyledi. Gökçe, “Bu topraklarda binlerce yıllık birliktelikleriyle ve kardeşlikleriyle kanı kanına, huyu huyuna, kültürü kültürüne karışmış; Rabbi bir, kitabı bir, kıblesi bir, tarihi bir, bayrağı bir, devleti bir olan aziz milletim; bu mukaddes vatan ve bayrak için bu topraklarda şehit düşen, ülkeyi kanlarıyla can veren, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizle dalga geçercesine, terörist, bölücü, vatan haini kişilerin elerini kollarını sallayarak, yok etmek için her şeyi yaptıkları yüce vatanımıza özgürce geri dönmeleri kabul edilemez siyasi bir hatadır” diye konuştu.

Şanlıurfa Alperen Ocakları Başkanı Mahmut Özgür ise “İki gün boyunca dağda kalınacak. Bu grup, temsili bir gruptur. Sonun başlangıcıdır. İnşallah milletimize hayırlı olur” dedi.

Dağda kamp kuran Alperenler, bulundukları bölgeye Türk bayrakları asarak yerleşmeye başladı.