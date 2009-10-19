34 PKK'lı da serbest bırakıldı

T24 - Kuzey Irak'taki Kandil Dağı ile Mahmur Kampı'ndan gelen, DTP'lilerin ''Barış Grubu'' olarak nitelendirdiği bir bölümü PKK üyesi olan 34 kişilik grup, dün Şırnak'ın Silopi İlçesi yakınlarındaki Habur Gümrük Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Grup üyeleri, yanlarında yetkililere iletmek üzere bir de mektup getirdi.



Habur Gümrük Kapısı'nda önce, Mahmur'dan gelen 8 kişi özel yetkili savcılarca sorguya alındı. Akşam 21.00 sıralarında başlayan sorguda Mahmur'dan gelenlere kim oldukları, neden Kuzey Irak'a gittikleri ve örgütle ilişkilerinin olup olmadığı soruldu. Mahmur'dan gelen 8 kişinin, ifadelerinde genel olarak PKK ile ilişkilerinin bulunmadığını söyledikleri kaydedildi. Daha sonra örgütün örgütün Kandil'deki dağ kadrosundan dönenler sorguya alındı.

Şu ana kadar 34 PKK üyesinin de serbest bırakıldığı açıklandı.

5'i tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilip 29'u serbest bırakılmıştı



Kandil ve Mahmur kamplarından Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra savcılık sorguları tamamlanan 34 PKK'lıdan 5'i tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 29 PKK'lı ise serbest bırakıldı.



Dünya basını teslim olan 34 PKK'lı için ne dedi?



ABD'den PKK açıklaması



Barzani'den teslim olan PKK'lılarla ilgili açıklama





AHMET TÜRK: TUTUKLANMAMALILAR....





SINIRDA BEKLEYEN PKK YAKINLARI ve PKK'LILARIN SINIRI GEÇTİĞİ AN





34 PKK'LININ SERBEST BIRAKILMASI ve DTP'LİLERLE BULUŞMALARI







Türkiye'ye dönen grup, ifadeleri alınmak üzere tabur komutanlığına götürüldü.



Bu arada, Diyarbakır, Mardin, Van ve Şırnak barolarına kayıtlı 45 avukat, otobüsle Habur gümrük sahasına geldi.



Aralarında bir grup DTP milletvekilinini de bulunduğu grup Silopi'den Habur Sınır Kapısı'na giriş yaptı. DTP'nin kadın milletvekilleri Sabahat Tuncel, Pervin Buldan, Gültan Kışanak, Fatma Kurtulan, Sevahir Bayındır, ile Bağımsız Milletvekili Ufus Uras, sanatçı eşi Zeynep Tanbay, ve Barış Meclisi üyeleri saat 15.45 sırlarında gümrüklü alana alındı.



Gelen PKK'lıların soruşturmalarında yer alacak olan 45 avukattan 5'i görevliler tarafından içeriye alınmadı. Bu 5 avukatın listede isimlerinin bulunmadığı için gümrüklü sahaya alınmadığı belirtildi.

9 maddelik talep mektubu

