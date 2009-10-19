34 PKK'lı da serbest bırakıldı

19 Ekim 2009 03:00
T24 - Kuzey Irak'taki Kandil Dağı ile Mahmur Kampı'ndan gelen, DTP'lilerin ''Barış Grubu'' olarak nitelendirdiği bir bölümü PKK üyesi olan 34 kişilik grup, dün Şırnak'ın Silopi İlçesi yakınlarındaki Habur Gümrük Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Grup üyeleri, yanlarında yetkililere iletmek üzere bir de mektup getirdi.
Habur Gümrük Kapısı'nda önce, Mahmur'dan gelen 8 kişi özel yetkili savcılarca sorguya alındı. Akşam 21.00 sıralarında başlayan sorguda Mahmur'dan gelenlere kim oldukları, neden Kuzey Irak'a gittikleri ve örgütle ilişkilerinin olup olmadığı soruldu. Mahmur'dan gelen 8 kişinin, ifadelerinde genel olarak PKK ile ilişkilerinin bulunmadığını söyledikleri kaydedildi. Daha sonra örgütün örgütün Kandil'deki dağ kadrosundan dönenler sorguya alındı.
Şu ana kadar 34 PKK üyesinin de serbest bırakıldığı açıklandı.
5'i tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilip 29'u serbest bırakılmıştı
Kandil ve Mahmur kamplarından Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra savcılık sorguları tamamlanan 34 PKK'lıdan 5'i tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 29 PKK'lı ise serbest bırakıldı.
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Türkiye'ye dönen grup, ifadeleri alınmak üzere tabur komutanlığına götürüldü.
Bu arada, Diyarbakır, Mardin, Van ve Şırnak barolarına kayıtlı 45 avukat, otobüsle Habur gümrük sahasına geldi.
Aralarında bir grup DTP milletvekilinini de bulunduğu grup Silopi'den Habur Sınır Kapısı'na giriş yaptı. DTP'nin kadın milletvekilleri Sabahat Tuncel, Pervin Buldan, Gültan Kışanak, Fatma Kurtulan, Sevahir Bayındır, ile Bağımsız Milletvekili Ufus Uras, sanatçı eşi Zeynep Tanbay, ve Barış Meclisi üyeleri saat 15.45 sırlarında gümrüklü alana alındı.
Gelen PKK'lıların soruşturmalarında yer alacak olan 45 avukattan 5'i görevliler tarafından içeriye alınmadı. Bu 5 avukatın listede isimlerinin bulunmadığı için gümrüklü sahaya alınmadığı belirtildi.
9 maddelik talep mektubu
Türkiye'ye giriş yapan PKK'lılar ayrıca yetkililere teslim etmek üzere yanlarında 9 maddelik taleplerinin de yer aldığı bir mektubu getirdi.
İşte PKK'lıların Türkiye kamuoyuna yazdıkları o mektuptaki 9 talep:
"1- Abdullah Öcalan’ın hazırladığı Kürt sorununun barışçıl ve demokratik siyasi çözümü için yol haritasının ilgili muhataplarına verilmesini ve tüm kamuoyuna açıklanması,
2- Askeri ve siyasi alana dönük operasyonların durdurulmasını ve Kürt sorununun barışçıl ve demokratik siyasi çözümünün önünün açılmasını ve bu çözümün Türkiye’nin gerçek anlamda demokratikleşmesine bağlı olarak Kürt halkının özgür iradesini esas alma temelinde diyalog ve müzakere yöntemiyle gerçekleştirilmesini,
3- Türkiye demokratik ulusunun bir parçası olarak Kürt halk kimliğimiz temelinde ve anayasal güvenceye sahip olarak özgür, eşit ve birlikte yaşamak,
4- Anadilimiz olan Kürtçeyi her yerde özgürce konuşmak, öğrenmek, geliştirmek ve tarihi değerlerimizi, kültürümüzü ve coğrafyamızı anadilimizde yaşamak,
5- Çocuklarımızı Kürtçe adlandırmak, Kürtçe eğitmek ve büyütmek,
6- Kürt halkı olarak tarihimizi, kültürümüzü, sanat ve edebiyatımızı özgürce yaşamak, geliştirmek ve korumak,
7- Kendi kimliğimizle demokratik toplumsal örgütlenmemizi geliştirmek, demokratik siyaset yapmak ve kendimizi özgürce ifade etmek,
8- Kürdistan’ın köy, kasaba ve şehirlerinde özel harekatçı, korucu ve polisin baskı ve zulmünden uzak, yeterli imkanlara kavuşmuş ve güvenlik içinde yaşamak,
9- Türkiye’nin demokratikleşmesini ve bunun için sivil-demokratik bir anayasanın hazırlanmasını istiyoruz.
Bu taleplerimiz temelinde, Kürt sorununun demokratik çözümünü, Türkiye’de barış ve demokrasi isteyen herkesle tartışmak ve birlikte çalışmak için bu adımı atıyoruz. Biz bu adımımızla tarihi yaşamaya geliyoruz. Adımımızın başarılı olacağına inanıyor ve bu temelde tüm barışseverleri saygıyla selamlıyoruz.
Barış ve Demokratik Çözüm Grubu"
Gelenleri karşılamak için 50 bin kişi toplandı
Gelenleri karşılamak üzere Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde yaklaşık 50 bin kişi toplandı. PKK'lıları Habur Sınır Kapısı'nda, DTP'li milletvekilerinin de aralarında bulunduğu bir grup karşıladı. Güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde tutulduğu Silopi'de Habur Sınır Kapası'na 1 kilometre mesafede güvenlik şeridi oluşturdu. Şırnak Valisi Ali Yerlikaya'da, Habur Gümrük Kapısı'nda gelişmeleri yerinde izliyor.
'Ancak Pasaport Kanunu'na muhalefetten işlem yapılabilir'
Diyarbakır Baro Başkanı M. Emin Aktar, 34 kişiyi savunmak üzere geldiklerini belirterek, ''Bu kişilerin tutuklanmasını beklemiyoruz. Mahmurdakiler zaten güvenlik önlemlerinden kaynaklı gitmişlerdi. Bu kişilere ancak Pasaport Kanunu'na muhalefetten işlem yapılabilir'' dedi.
Irak'taki Kandil ve Mahmur bölgelerinden gelen ve DTP'lilerin ''Barış Grubu'' olarak nitelendirdiği terör örgütü PKK üyeleri arasında silahlı eyleme katılanların bulunmadığı bildirildi.
Örgüt üyelerinin, verecekleri ifadeler doğrultusunda TCK'nın 221. maddesinde düzenlenen ''etkin pişmanlık'' hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağına karar verileceği bildirildi.
BAYKAL: DAĞDAN İNME PAZARLIĞIN ÖN ÖDEMESİ OLMAMALI
Bu arada Mahmur grubuna eşlik eden konvoyda bir kaza oldu; iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı.
PKK'LI GRUP İÇİN DTP'LİLER YOLLARA DÖKÜLDÜ/
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BAHÇELİ: 3-5 PKK'LIYI TESLİM EDEREK AÇILIM OLMAZ
TESLİM OLMAYA GELEN PKK'LILARIN İLK GÖRÜNTÜLERİ- FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYIN...
DTP'liler bölgede
Gelenleri karşılamak üzere Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde yaklaşık 50 bin kişi toplandı. Türkiye'ye giriş yapan PKK'lıların sorgulanmaları sırasında, Diyarbakır ve Şırnak Barosu'ndan 30 avukatın hazır bulunacak. PKK'lıları Habur Sınır Kapısında, DTP'li milletvekileri de karşılanıyor. Güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde tutulduğu Silopi'de Habur Sınır Kapası'na 1 kilometre mesafede güvenlik şeridi oluşturdu. Şırnak Valisi Ali Yerlikaya'da, Habur Gümrük Kapısı'nda gelişmeleri yerinde izledi.
Diyarbakır'da miting
Öte yandan, PKK'lıların gelişine ilişkin DTP tarafından bir mitingde Diyarbakır'da düzenlendi. Batıkent Meydanı'nda öğlen saatlerinde başlayan mitingde, Batman'dan getirilen, 100 metrakarelik bir platform oluşturuldu. Kürtçe müzik ve davul zurna eşliğinde halay çeken, DTP'liler, PKK ve Öcalan posterleri açtı. Mitinge katılan DTP'lilerin genellikle sarı, kırmızı, yeşil elbiseleri tercih ettiği görüldü. Mahmur Kampı'ndan Türkiye'ye gönderilen ‘barış gruplarını' taşıyan araçların bulunduğu konvoyda kaza meydana geldi. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişinin yaralandığı 1 kişinin de öldüğü bildirildi.
İHD: Rencide edilmesinler
İHD Diyarbakır Şube Başkanı avukat Muharrem Erbey, gelenlerin eyleme katılmamış ve suç işlememiş kişilerden oluşacağını, bu nedenle tutuklanmalarını beklemediklerini söyledi. Erbey, yargının grubu rencide edecek davranışta bulunmaması gerektiğini belirtti.
Erbey, “Yargının yapacağı şey insanların onurunu rencide etmeden, ‘pişman mısın’ demeden beyanlarını alıp göndermek. Pişmanlık Yasası 20 defa çıktı ve insanlar gelmedi. En ufak bir hata, amatör savcının ve polisin yanlışı süreci geri tepebilir. Kimsenin süreci baltalamaya hakkı yok” dedi.
Daha önce 2 'Barış Grubu' gelmişti
Öcalan, Kenya’dan Türkiye’ye getirildikten sonra 2 Ağustos 1999 tarihinde PKK’ye ‘sınır dışına çekilme’ çağrısı yaptı. Öcalan’ın çağrısına yanıt veren PKK, 1 Eylül 1999’dan sonra güçlerini sınır dışına çekme kararı aldı. 1 Ekim’de ise sekiz kişilik “1. Barış ve Demokratik Çözüm Grubu” Türkiye’ye gönderildi. Öcalan, aynı amaçla, bu kez Avrupa’dan bir grubun gönderilmesini istedi. Bu çağrıya yanıt olarak da “2. Barış ve Demokratik Çözüm Grubu”, 29 Ekim 1999’da Avusturya’nın başkenti Viyana’dan havayoluyla Türkiye’ye geldi. Her iki grup üyeleri tutuklanarak cezaevine konuldu, bir kısmı bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.
Mahmur BM denetiminde
1994 yılında, güvenlik güçlerinin baskısını gerekçe göstererek, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 bini aşkın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Hakkâri ve Şırnak başta olmak üzere sınır kentlerden Kuzey Irak’a göç etti. Aileler, önce sınırdaki Şeraniş, ardından da Atruş Kampı’nda barındılar. Aileler, PKK-KDP arasında yaşanan çatışma nedeniyle Atruş’tan Ninnova, ardından Dokuzağaç bölgesine göç ettiler. Dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin’in yer vermesi üzerine aileler 1999’da Musul’un Mahmur kasabasına yerleştiler.
Kimler geldi?
Mahmur’dan Türkiye’ye gelenlerle ilgili bilgiler şöyle:
Kamil Yüksel: 1959 Şırnak-Silopi doğumlu. Kamil Yüksel ile birlikte 1977, Zaxo doğumlu Hamsiye ile üç çoğu Helena, Hevi ve Bewar ile birlikte grupta yer alıyor.
Nurettin Turgut: 1960 Hakkâri doğumlu.
Musa Tomak: 1984 Cizre doğumlu, 1985 Cizre doğumlu eşi Nurcan Tomak ve Rojda isimli küçük kızı ile geliyor.
Yusuf Şen: 1949 Uludere doğumlu, 1994’te göç etti.
Cane Kabul: 1969 Şırnak doğumlu, 1993’te göç etti.
Sait Şedal: 1955 Yüksekova doğumlu, 1994’te göç etti.
İsmail Ayaz: 1988 Şırnak doğumlu, 1994’te göç etti.
Ayşe Kara: 1983 Uludere doğumlu, 1994’te göç etti.
Sosin Yaman: 1954 Uludere doğumlu, 1994’te göç etti.
Abdullah Yaman: 1992 Uludere doğumlu, 1994’te göç etti.
Emine Sağat: 1955 Şırnak doğumlu, 1992’de göç etti.
Melekşa Soydan: 1973 Yüksekova doğumlu, 1971 doğumlu eşi Mikail Soydan ile geliyor. 1995’te göç etmişlerdi.
Haci Sorgül: 1955 Cizre doğumlu, 1994’te göç etti.
Mehmet Adanmış: 1970 Siirt doğumlu, 1993’te göç etti.
Fatma İzer: 1987 Şırnak doğumlu
Nizar Buldan: 1987 Yüksekova doğumlu, 1994’te göç etti, üniversite öğrencisi
Bülent Aka: 1983 Yüksekova doğumlu, 1994’te göç etti, Selahaddin Üniversitesi’nde hukuk mezunu.
Mehmet Kaçan: 1970 Uludere doğumlu, 1993’te göç etti
Zehra Tunç: 1985 Uludere doğumlu, 1994’te göç etti, Selahaddin Üniversitesi öğrencisi.
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