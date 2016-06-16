34 mülteci çölde ölü bulundu



Sahra Çölü'nü geçmeye çalışan 34 mültecinin Batı Afrika ülkelerinden Nijer'de öldüğü öğrenildi. Nijer İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aralarında 20 de çocuğun bulunduğu mültecilerin çölde insan kaçakçıları tarafından terk edildikten sonra susuzluktan can verdikleri belirtildi.

Geçen hafta çölde can veren mültecilerin cesetlerinin Cezayir sınırı yakınlarındaki Assamaka bölgesinde bulunduğu bildirildi.

Her yıl binlerce mülteci ölümü göze alıp Sahra Çölü'nü geçmeye çalışıyor.

Cesetleri bulunan mülteciler Cezayir üzerinden Avrupa'ya gitmek için bu güzergâhı seçmişti. Resmi makamlarca ölenlerden sadece iki Nijerlinin kimliğinin tespit edilebildiği açıklandı. Nijer İçişleri Bakanlığı Avrupa'ya kaçmaya çalışanları çölde karşılaşabilecekleri tehlikeler karşısında uyardı.

Bakanlığın bildirisinde mültecilerin ‘kanundışı unsurlar tarafından hayati tehlikeye sürüklendikleri' belirtildi.