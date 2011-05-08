-34 KİŞİ HAFİF YARALI BURSA (A.A) - 07.05.2011 - Bursa Valisi Harput, Bursaspor-Beşiktaş maçının iptal edilmesine neden olan olaylarda, 25'i polis ''34 kişinin hafif yaralandığını'' bildirdi. Bursa Valisi Şahabettin Harput, Bursaspor-Beşiktaş maçının iptal edilmesine neden olan olaylar hakkında, ''Çapulcu grubu diyebileceğim, sporla alakası olmayan, taraftar kılığına girmiş, taraftar dahi sayamayacağım, Bursasporlu olması katiyen mümkün olmayan, Bursasporlu gibi görünüp spora, Bursa'ya Türkiye'ye hiçbir şekilde yakışmayan bu insanların yaptığı ne Bursa ile ne Türkiye ile ne taraftarlıkla alakalıdır. Bunlar tamamen çapulcu güruhudur'' dedi.