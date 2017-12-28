34 ildeki FETÖ operasyonunda 18 tutuklama

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA merkezli 34 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde görevli 47\'si muvazzaf, 70 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından gözaltına alınan 53 şüpheliden 18\'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 35 şüpheli ise, adli konrtol kararıyla serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, darbe girişimi ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, daha önce gözaltına alınan mahrem imamların vermiş olduğu ifadeler ve yapılan çalışmalar sonucunda Kara ve Hava Kuvvetleri\'nde görevli \'kripto\' olarak bilinen askeri personele yönelik çalışma başlatıldı. Bunun üzerine 13 Aralık\'ta eş zamanlı olarak Konya merkezli 34 ilde 47\'si muvazzaf 70 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı. 4\'ü astsubay 66\'sının subay olduğu öğrenilen şüphelilerin 23\'ünün soruşturma kapsamında daha önceden görevden ihraç edildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında 53 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından itirafçı oldukları belirtilen 27 şüpheli adli kontrol kararı ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edelin 26 şüpheliden 18\'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Adliye binası önünde bekleyen bazı tutuklu yakınları, otobüse bindirilirken şüphelilerle kucaklaşt, bazıları ise, öperek otobüse bindirdi. Bir tutuklu yakını ise polisle \"Biz terörst miyiz?\"\' diyerek tartıştı.

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