34 il kadın milletvekili çıkaramadı; Meclis'teki kadın oranı yüzde 17,1 oldu

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan kesin sonuçlara göre, Meclis’e giren 600 vekilin 103’ünü kadınlar, 497’sini erkekler oluşturdu. 26. Dönem’de yüzde 14,7 olan kadın oranı, 27. Dönem’de yüzde 17,1’e çıktı.

Kadın oranının en yüksek olduğu parti yine HDP oldu. HDP’yi sırayla AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti takip etti.

34 ilden hiç kadın vekil çıkmadı.

34 ilde kadın vekil yok

Bianet'ten Çiçek Tahaoğlu ve Hikmet Adal'ın haberine göre, seçim çevrelerinin yüzde 39’undan, yani 87 seçim çevresinden 34’ünden kadın vekil çıkmadı.

Kadın vekil çıkmayan iller şöyle:

Adıyaman, Amasya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Çorum, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Ardahan, Iğdır, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.

AKP: %18 kadın - %82 erkek

27. Dönem’de AKP’nin 295 vekilinden 52’si kadın, 243’ü erkeklerden oluştu.

AKP, 26. Dönem’de yüzde 11 olan kadın vekil oranını yüzde 17,6’ya çıkardı

AKP'nin kadın vekilleri: Jülide Sarıeroğlu, Lütfiye Selva Çam, Arife Polat Düzgün, Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan, Sena Nur Çelik, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Arzu Aydın, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, Jülide İskenderoğlu, Nilgün Ök, Oya Eronat, Fatma Aksal, Sermin Balık, Zehra Taşkesenlioğlu, Emine Nur Günay, Derya Bakbak, Zeynep Gül Yılmaz, Ravza Kavakcı Kan, Mihrimah Belma Satır, Müşerref Pervin Tuba Durgut, Fatma Betül Sayan Kaya, Serap Yaşar, Canan Kalsın, İffet Polat, Tülay Kaynarca, Emine Sare Aydın Yılmaz, Rümeysa Kadak, Alev Dedegil, Ceyda Bölünmez Çankırı, Hülya Nergis, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Emine Zeybek, Leyla Şahin Usta, Gülay Samancı, Ceyda Çetin Erenler, Öznur Çalık, Semra Kaplan Kıvırcık, Habibe Öçal, Yelda Erol Gökcan, Çiğdem Erdoğan Atabek, Çiğdem Karaaslan, Semiha Ekinci, Çiğdem Koncagül, Özlem Zengin, Bahar Ayvazoğlu, İlknur İnceöz, Meliha Akyol, Bahar Ayvazoğlu, Zemzem Gülenler

HDP: %37 kadın - % 63 erkek

HDP’nin 67 vekilinden 25’ini kadınlar, 42’sini erkekler oluşturdu.

HDP, 26. Dönem’de yüzde 38,9 olan kadın vekil oranını yüzde 37’e düşürdü.

HDP'nin kadın vekilleri: Tülay Hatımoğulları Oruç, Dirayet Dilan Taşdemir, Filiz Kerestecioğlu, Salihe Aydeniz, Semra Güzel, Dersim Dağ, Leyla Güven, Fatma Kurtulan, Pervin Buldan, Oya Ersoy, Hüda Kaya, Dilşat Canbaz Kaya, Züleyha Gülüm, Serpil Kemalbay, Pero Dundar, Ebrü Günay, Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Ayşe Sürücü, Bedia Özgökçe Ertan, Muazzez Orhan, Feleknas Uca, Ayşe Acar Başaran, Nuran İmir, Remziye Tosun

CHP: %12 kadın - %88 erkek

CHP’nin 147 vekilinden 18’i kadınlar 128’i erkeklerden oluştu.

CHP, 26. Dönem’de yüzde 15,5 olan kadın vekil oranını yüzde 12,2’ye düşürdü.

CHP'nin kadın vekilleri: Müzeyyen Şevkin, Burcu Köksal, Gamze Taşcıer, Lale Karabıyık, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Gülizar Biçer Karaca, Jale Nur Süllü, Suzan Şahin, Gamze Akkuş İlgezdi, Saliha Sera Kadıgil Sütlü, Sibel Özdemir, Emine Gülizar Emecan, Selin Sayek Böke, Sevda Erdan Kılıç, Fatma Kaplan Hürriyet, Neslihan Hancıoğlu, Candan Yüceer, Aysu Bankoğlu

MHP: %10 kadın - %90 erkek

MHP’nin 48 vekilinden 5’ini kadınlar, 43’ünü erkekler oluşturdu.

MHP, 26. Dönem’de yüzde 7,5 olan kadın vekil oranını yüzde 10’a yükseltti.

MHP'nin kadın vekilleri: Ayşe Sibel Ersoy, Nevin Taşlıçay, Deniz Depboylu, Arzu Erdem, Esin Kara

İyi Parti: %7 kadın - %93 erkek

İyi Parti’nin 43 vekilinden 3’ünü kadınlar, 40’ını erkekler oluşturdu.

Başkanı kadın olarak İYİ Parti’nin kadın vekil oranı yüzde 6,9.

İYİ Parti'nin kadın vekilleri: Şenol Bal, Tuba Vural Çokal, Aylin Cesur