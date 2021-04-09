34. haftanın hakemleri açıklandı

2020-2021 sezonu Süper Lig 34. hafta karşılaşmaları 10, 11 ve 12 Nisan'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı. İşte 34. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 34. haftanın hakemlerini duyurdu. Buna göre Galatasaray-Fatih Karagümrük maçında Ali Palabıyık, BB Erzurumspor-Beşiktaş karşılaşmasında Yaşar Kemal Uğurlu, Fenerbahçe-Gaziantep FK mücadelesinde de Mete Kalkavan düdük çalacak.

Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri şöyle

10 Nisan Cumartesi

13.30 Atakaş Hataspor - Göztepe: Erkan Özdamar

16.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık

11 Nisan Pazar

13.30 Demir Grup Sivasspor - İH Konyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Hes Kablo Kayserispor - FT Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği: Serkan Tokat

19.00 BB Erzurumspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

12 Nisan Pazartesi

16.00 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor: Yasin Kol

19.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Mete Kalkavan.