34. haftanın hakemleri açıklandı

2020-2021 sezonu Süper Lig 34. hafta karşılaşmaları 10, 11 ve 12 Nisan'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı. İşte 34. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 34. haftanın hakemlerini duyurdu. Buna göre Galatasaray-Fatih Karagümrük maçında Ali Palabıyık, BB Erzurumspor-Beşiktaş karşılaşmasında Yaşar Kemal Uğurlu, Fenerbahçe-Gaziantep FK mücadelesinde de Mete Kalkavan düdük çalacak.
Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri şöyle
10 Nisan Cumartesi
13.30 Atakaş Hataspor - Göztepe: Erkan Özdamar
16.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık
11 Nisan Pazar
13.30 Demir Grup Sivasspor - İH Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Hes Kablo Kayserispor - FT Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği: Serkan Tokat
19.00 BB Erzurumspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
12 Nisan Pazartesi
16.00 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Mete Kalkavan.