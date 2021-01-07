34 CarrefourSa mağazası Migros olacak

Migros, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada CarrefourSA'nın 34 mağazası için sözleşme imzaladığını duyurdu.

'Migros'tan yapılan açıklamada, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş (CarrefourSA) ile CarrefourSA tarafından işletilmekte olan 34 adet mağazanın kiracılık hakkının ve kira sözleşmelerinin devri hususunda 07.01.2021 tarihinde sözleşme imzalandığı belirtildi ve mağaza adedinin, mağaza lokasyonlarının ve devir bedelinin uyarlamaya tabi olup, Rekabet Kurulu onayının ardından kesinleşeceği ve gerekli açıklamanın yapılacağı ifadelerine yer verildi.

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