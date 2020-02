34. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi Galeri Işık'ta açıldı

Taner YENER-İdris TİFTİKCİ /İSTANBUL,(DHA)-AYDIN Doğan Vakfı\'nca bu yıl 34\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışması\'nda ödül alan ve sergilemeye değer görülen karikatürlerin yer aldığı sergi, Galeri Işık\'ta açıldı.

Dünyanın dört bir yanından karikatürleri ve karikatüristleri uluslararası bir platformda buluşturan 34. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması\'nda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler sanatseverler ile buluşuyor.

Fevziye Mektepleri Vakfı (FMV) Galeri Işık Teşvikiye\'deki serginin açılışına Aydın Doğan Vakfı (ADV) Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, FMV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Burak, FMV CEO\'su Koray Tulgar, FMV Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Sezerman, FMV Kurumsal İletişim ve Kültür Sanat Yöneticisi Berna Barlas, yarışmanın jüri üyelerinden Tan Oral, Piyale Madra ve Ercan Akyol\'un da aralarında bulunduğu davetliler ve sanatseverler katıldı. Sergide, yarışmanın bu yılki birincisi Ross Thomson (İngiltere), ikincisi Shahram Rezaei (İran), üçüncüsü Raimundo Rucke Santos Souza (Brezilya) ve \'Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar\' kategorisinde verilen Özel Ödül\'ün sahibi Fethi Gürcan Mermertaş\'ın (Türkiye) eserlerinin yanı sıra Başarı Ödülü alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler yer alıyor.



“TÜRKİYE\'NİN HER TARAFINI DOLAŞIYORUZ\"

Açılışta konuşan ADV Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması\'nın bu yıl 35. yılını kutlayacaklarını ifade ederek, “Her yıl en az 15-20 tane sergi yapıyoruz. Türkiye\'nin her tarafını dolaşıyoruz. Erzurum\'dan İzmir\'e her tarafa gidiyoruz. Galeri Işık\'ta her sene düzenli olarak sergi açtığımız bir mekan. Tam şehrin ortasında olması itibarıyla çok gelen giden oluyor. Okulda var öğrencilerde geliyorlar. Onun için burası bizim sürekli kullanmaktan memnuniyet duyduğumu bir mekan\" dedi.



“DÜNYA\'DA NE SORUN VARSA HEPSİ BURADA YANSIYOR\"

Fetvacı, “Sergimizde bu seneki yarışmaya maalesef her sene olduğu gibi dünyadaki sıkıntıları yansıtan birçok çizim var. Mültecilerle ilgili birçok çizim var. Birinci ve başarı ödülleri onun için geldi. Dünyada ne sorun varsa hepsi burada yansıyor. Biz de onu katılımcılarla paylaşıyoruz\" diye konuştu.



11 MART\'A KADAR GEZİLEBİLECEK

Serginin açılışında davetlilerle yakından ilgilenen Candan Fetvacı karikatürlerle ilgili katılımcılara bilgiler verdi. Sergi, 11 Mart\'a kadar gezilebilecek.



MÜLTECİ SORUNUNA DİKKAT ÇEKMİŞLERDİ

34. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması\'na bu yıl 641 sanatçı 2 bin 220 karikatürle katıldı.

Yarışmada birinciliği İngiliz karikatürist Ross Thomson mülteci sorununa dikkat çeken karikatürü ile kazanmıştı. Yarışmada ikinciliği İranlı karikatürist Shahram Rezaei ve üçüncülüğü ise Brezilya\'dan Raimundo Rucke Santos Souza elde etmişti. İkinci ve üçüncü eserlerde de mülteci ve göç sorunlarına dikkat çekilmişti. Seçici Kurul\'un ödüle değer gördüğü Başarı Ödülü kazananları arasında ise Luc Descheemaeker (Belçika), Muhamed Djerlek (Sırbistan), Darko Drljevic (Karadağ), Ehsan Ganji (İran) (2 ödül), Vasco Gargalo (Portekiz), Alessandro Gatto (İtalya), Dokhshid Ghodratipour (İran), Krzysztof Grzondziel (Polonya), Silvano Mello (Brezilya), Raimundo Rucke Santos Souza (Brezilya), Ross Thomson (İngiltere) yer almıştı.

(FOTOĞRAF)