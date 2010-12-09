-337 KİLO EROİNİN ARKASINDAN "BARON" ÇIKTI İZMİR (A.A) - 09.12.2010 - İzmir merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen eroinin 337 kilo 890 gram, zanlı sayısının 12 olduğu bildirildi. Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotik Büro Amirliği dedektifleri, 4 Kasım 2009 tarihinde Çeşme Limanı'ndan yurt dışına çıkarılmak istenirken ele geçirilen 410 kilo 500 gram eroinle birlikte 7 kişinin gözaltına alındığı operasyonun ardından, yakalanan 7 zanlıyla bağlantısı olan bazı kişileri tespit etti. Yakalanan uyuşturucu tacirleriyle bağlantıları olmasına rağmen uyuşturucu ticareti yaptıklarına dair herhangi bir suç unsuru bulunmayan şüpheliler 1 yıl boyunca araştırıldı. Polisin yaptığı teknik takip ve istihbarat çalışmalarının ardından şüphelilerin, Türkiye'den Avrupa'ya uyuşturucu gönderecekleri belirlendi. İddiaya göre, İzmir narkotik polisinin takip ettiği uyuşturucu tacirleri, internetten satılık ilanı verilen bir tankeri alıp Gaziantep'e götürerek, tankerin içine ''zula'' tabir edilen gizli bölmeler yaptırdı. Daha sonra Van'a götürülen tanker, içindeki gizli bölmelere eroin saklandıktan sona Diyarbakır'a getirildi. İzmir polisinin kamerayla kayıt yaparak takip ettiği tankerin, Van çıkışında jandarmanın yaptığı yol kontrolüne girmemek için başka bir yoldan Van Gölü'nün çevresini dolaşıp, yaklaşık 200 kilometre fazla mesafe kat ederek Diyarbakır'a geldiği öne sürüldü. İzmir polisi, Diyarbakır'da düzenlediği operasyonda tankeri ele geçirdi. Tanker şoförü M.N.D. ile tankere öncülük yapan otomobili kullanan M.K. yakalandı. Tankerde yapılan aramada, ''zula'' tabir edilen bölümlere saklanmış 443 paket içinde 337 kilo 890 gram eroin bulundu. Eroinlerin, X-Ray cihazından geçerken belli olmaması amacıyla kalın karbon kağıtlarına sarılı olduğu görüldü. -OPERASYONLAR 3G İLE ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ- Gözaltına alınan 3 zanlının sorgulanması, aylardır yapılan teknik takip ve istihbarat çalışması sonucu, uyuşturucu şebekesinin elebaşı olduğu ileri sürülen N.P. İstanbul'da narkotik polisleri tarafından yakalandı. İstanbul'da çok sayıda akaryakıt istasyonu bulunan ve ''baron'' lakabıyla bilinen N.P'nin 1993 yılında uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandığı, 1996'da tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden firar ettiği öğrenildi. Narkotik ekiplerinin operasyonlarında, eroinin taşınmasını sağlayan nakliye firmasının sahibi M.Ö. ile oğulları E.Ö. ve M.Ö, uyuşturucu taşınması için tankerde ''zula'' tabir edilen bölmeler hazırlayan E.E, F.M. ve C.Ş, eroini Van'da tankere yerleştiren Ş.G, H.G. ve B.E. de yakalandı. İzmir, İstanbul, Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Van'da gerçekleştirilen 337 kilo 890 gram eroinin ele geçirilmesi ve 12 zanlının yakalanmasıyla sonuçlanan operasyonların, ekipte görevli polisler tarafından cep telefonuyla 3G teknolojisiyle sürekli kaydedildiği, bu görüntülerin İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından sürekli izlendiği, gerektiğinde ekiplere anında talimat verilip operasyonların yönlendirildiği bildirildi. Daha önce 381 kilo olduğu bildirilen ele geçirilen eroin miktarının 337 kilo 890 gram, piyasa değerinin ise yaklaşık 4 milyon lira olduğu ve Çeşme Limanı'ndan yurt dışına çıkarılmasının planlandığının belirlendiği öğrenildi. Gözaltındaki 12 zanlının işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.