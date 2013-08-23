330 milyon dolarlık kokain ele geçirildi

Pasifik'in güneyindeki adalar devleti Vanuatu'da piyasa değeri 330 milyon dolar olan 750 kilogram kokain ele geçirildi.



ABD ve Avustralya tarafından düzenlenen ortak operasyonda Vanuatu başkenti Port Vila'daki limana demir atmış bir yatta 750 kilogram kokain ele geçirildi.

Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 330 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Organize suç örgütlerinin Güney Amerika'dan Avustralya'ya uyuşturucu kaçırmak için lüks yatları kullandığı istihbaratını alan ABD ve Avustralya polisi, 2010'dan bu yana Güney Pasifik ülkeleri ile işbirliği içinde operasyon düzenliyor.

Avusturalya'nın bin 750 kilometre doğusunda yer alan 82 adadan oluşan Vanuatu 225 bin nüfusa sahip.