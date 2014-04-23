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Dünya
Deutsche Welle

33 tonluk TOMA tenis topuyla hasar gördü

Almanya'da polisin emrine verilmeye başlanan yeni polis aracının plastik su şişeleri ve tenis toplarıyla düzenlenen bir tatbikatta hasar görmesi üzerine Federal İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı.

23 Nisan 2014 16:05

"WaWe 10" markalı toplumsal olaylara müdahale aracı, 33 ton ağırlığında. Avusturya merkezli bir şirket tarafından üretilen araçların her biri 900'ar bin euroya mal oluyor.

Almanya, toplam 10 bin litre su kapasiteli polis araçlarından şimdiye kadar 61 adet sipariş verdi. Bunlardan 18'i, Almanya'nın çeşitli yerlerindeki polis merkezlerine teslim edildi. Aracın kullanımda olduğu yerler arasında Hamburg ve Berlin de bulunuyor.

'Yumruk büyüklüğünde hasar oluştu'

Thüringen Eyaleti'nde polisin hizmetine verilen "WaWe 10" aracını bir tatbikatla denedi. Bu sırada araca tenis topları ve plastik su şişeleri fırlatıldı. Bunun üzerine "aracın zırhlı ön camında yumruk büyüklüğünde hasar oluştuğu" bildirildi.

Thüringen eyalet polisi sözcüsü Dirk Sauter, "Ön cam kırılmadı. Bize göre çok ciddi bir hasar söz konusu değil. Yine de hasarın sonuçlarına açıklık getirilmesi gerekiyor" dedi. Üretici firma tarafından yapılan açıklamada ise hasar "birkaç çizik" olarak tanımlandı.

İçişleri bakanlığının açıklaması

Gelişme üzerine bir açıklama yapan Federal İçişleri Bakanlığı sözcüsü Pamela Müller-Niese, "araçları depoya çekmeyeceklerini, ancak ilgili tüm taraflarla hasarın nedenlerini araştıracaklarını" söyledi.

Konu, Thüringen Eyaleti'nin parlamentosunda da gündeme geldi. Sol Parti milletvekili Katharina König, İçişleri Bakanlığınca yanıtlanması istemiyle 2 soru önergesi verdi. König, "polis araçlarının gördüğü hasardan çıkarılan dersi ve sözkonusu araçların polis memurları açısından taşıdığı güvenlik riskinin aydınlatılmasını" istedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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