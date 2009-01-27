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33 şehidin dosyası Ergenekon’da

Bingöl'de 1993'te 33 askerin PKK'lı teröristlerce şehit edilmesiyle ilgili soruşturma dosyası, Ergenekon davasına dahil edildi.

27 Ocak 2009 02:00

Bingöl'de 1993'te 33 askerin PKK'lı teröristlerce şehit edilmesiyle ilgili soruşturma dosyası, Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul özel yetkili ağır ceza mahkemesi başsavcılığına gönderildi.

16 yıllık dava dosyası, faili meçhul dosyalar arasındaydı. Gönderilen evrak arasında, 191 olayın faili olarak yargılanıp cezaevine konan PKK'lı Şemdin Sakık hakkındaki iddianame ve gerekçeli karar da var.

Sakık hakkında 33 askerin şehit edilmesiyle ilgili iddianame düzenlenmiş ancak gerekçeli kararda olaydan doğrudan sorumlu tutulmamıştı.

Ergenekon soruşturmasını yürüten savcı Zekeriya Öz, Sakık'ın ifadesini almıştı. Öz'ün, Diyarbakır'da 10 yıldır süren 11 sanıklı JİTEM davası dosyasının da incelemeye alınması için talepte bulunduğu öğrenildi.

Güneydoğu'da 1988-1996 yıllarında 'adam öldürmek, araç bombalamak, suikast, adam kaçırmak, fidye almak' gibi suçlardan haklarında dava açılan tutuksuz sanıklar arasında jandarma istihbarat elamanları ve Abdülkadir Aygan'ın da bulunduğu PKK itirafçıları var.

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