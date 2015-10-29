33 saat çalışan Meclis'te; AKP sıfır çekti, muhalefet, 500 kanun teklifi 2 bin 222 soru önergesi verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 25. döneminde yalnızca 33 saat çalıştı. Bu süre içinde iktidar ve muhalefet partilerinin milletvekilleri tarafından 500 adet kanun teklifi verildi ancak Meclis'in çalışmaması ve komisyonların kurulmaması sebebiyle bu teklifler işleme konamadı. 25. dönemde milletvekilleri tarafından 2 bin 222 tane de TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verildi. En fazla soru önergesi, milletvekilleri içerisinde CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu (346) ile MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık (238) tarafından verildi. AKP'li milletvekilleri ise hiç soru önergesi vermedi. Verilen yazılı soru önergelerinin çok az bir kısmına muhatapları tarafından cevap verildi.

Soru önergelerin partilere göre dağılımı ise şöyle:

CHP:1300,

MHP:502,

HDP: 420,

AKP:0

Meclis 6 aydır tatilde

Türkiye, 7 Haziran'ın ardından 1 Kasım'da bir kez daha genel seçime gidiyor. TBMM 25. dönem milletvekilleri Meclis açılmadığı için görevlerini çalışmadan tamamladı. 7 Haziran 2015 tarihindeki milletvekili seçimleri sebebiyle 4 Nisan 2015'te tatile çıkan TBMM, 7 Haziran seçimleri sonrasında sadece 8 gün toplanabildi. 8 günde de sadece milletvekili yemini, başkanlık divanı oluşumu, Lübnan ve Suriye-Irak tezkereleri ile RTÜK'e üye seçimini yapan Meclis, yaklaşık 6 aydır tatilde. 1 Ekim'de anayasal zorunluluk sebebiyle açılan Meclis, 1 Kasım seçimleri için yeniden tatile girmişti.

AKP milletvekilleri hiç soru önergesi vermedi

AKP'li milletvekilleri hiç soru önergesi vermezken; yazılı soru önergelerinin partilere dağılımı da şu şekilde: CHP 1300, HDP 420, MHP 502 olmak üzere toplamda 2 bin 222.

5 ayda 33 saat çalıştılar

7 Haziran seçimlerinden sonra toplanan Meclis Genel Kurulu'nda 10 toplantı gerçekleşti. 5 ayda yaklaşık 33 saat çalışan Meclis'in en kısa çalışma mesaisi 2 dakika, en uzun mesaisi ise 9 saat 42 dakika sürdü. TBMM, terör olaylarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi istemiyle iki defa olağanüstü toplandı.