33 milyon Euro değerinde tünel açma makinesi 5 yıldır çıkartılmadı

2009 yılında, Bilecik-Bozüyük arasındaki Ahmetpınar Köyü mevkiinde 6,2 kilometre uzunluğunda yapılması planlanan 26 No'lu YHT Hattı Tüneli'nin henüz birinci kilometresi açıldığı sırada göçük meydana geldi. Tünel açma makinesi de göçüğün meydana geldiği tünelin içinde kaldı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberdef 33 milyon Euro değerinde olduğu belirtilen TBM adlı tünel açma makinesi bugüne kadar çıkartılamadı. Göçük nedeniyle YHT hattının bu bölgedeki güzergahı da değiştirildi.

YHT hattı çalışmasını sürdüren inşaat firmasının göçük altında kalan makinenin çıkartılması için girişimde bulunduğu, yurt dışından gelen bir firmanın makineyi çıkarmak için 1 milyon lira talepte bulunmasını kabul etmediği öne sürüldü.

Makinenin göçük nedeniyle içinde kaldığı 26 Nolu tünel yapımının geçici olarak askıya alındığı, bu bölgeye başka bir yerden hat döşendiği, bunun da YHT'nin hızını bu bölgede geçerken 70 kilometreye kadar düşüreceği belirtiliyor.

YHT hattı çalışmasını sürdüren inşaat firmasının göçük altında kalan makinenin çıkarılması halinde söz konusu 6,2 kilometrelik tünelin açılması için çalışmaları yeniden başlatacağı ifade ediliyor.