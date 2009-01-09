33 günde 1100 km'lik kutup rekoru

Kanadalı 3 maceracı, dış yardım almaksızın, Antarktika kıtasının kuzeyinden güneyine 1100 kilometreyi 33 günde katedip Güney Kutbu'na ulaşarak bu alanda yeni bir dünya rekorunun sahibi oldular.



Ray Zahab, Kevin Valley ve Richard Weber'in, araç gereçlerinin bulunduğu kızaklarıyla birlikte, kıtanın kuzeyindeki Hercules Inlet'ten başlayan yolculuğu, 33 gün, 23 saat ve 30 dakika sonra önceki gün Güney Kutbu'nda sona erdi.



Kanadalı maceracılar böylece, geçen ay Amerikalı Todd Carmichael'in kırdığı rekoru 6 gün ileri götürdü.



Ray Zahab'ın tüm yolculuğu geniş tabanlı ayakkabıyla, Kevin Valley ve Richard Weber'in ise kayaklarla gerçekleştirdiği belirtildi.



Ray Zahab, uydu aracılığıyla CBC kanalına yaptığı açıklamada, çok sevinçli ancak yorgun olduklarını kaydetti.

