33 baro başkanından ölüm orucundaki avukatlar için çağrı: Risk altında olan sadece Ebru ve Aytaç'ın hayatları değil, savunma hakkının ta kendisidir

33 baro başkanı, adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’a ilişkin acil tahliye çağrısında bulunarak, "Bugün artık biliyoruz, Ebru ve Aytaç hızlı geri dönülemez olana doğru gidiyorlar. Risk altında olan sadece Ebru ve Aytaç'ın hayatları değil, savunma hakkının ta kendisidir. Çünkü meslektaşlarımızın talebi tüm yurttaşların ihtiyacı/hakkı olan adil yargılanma hakkıdır" açıklamasını yaptı.

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için 33 baro başkanı ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Meslektaşlarımız Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik ‘Adil Yargılanma’ talebi ile başlattıkları açlık grevini 5 Nisan ‘Avukatlar Günü’nde ‘ölüm orucuna’ çevirdiklerini de hepimiz biliyoruz. ATK'nin yaptığı muayene sonucunda ‘hapishanede kalamaz’ raporu vermesine rağmen, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye yerine, hastanede zorla tutularak tedavi edilmelerine karar verdiğini de yaşadık ve gördük. Bu kararla birlikte her iki meslektaşımız halen hapishane koşullarından daha ağır koşullara sahip mahkum koğuşu denen, hava almayan hücrelerde iradeleri dışında tutuluyorlar.

"Risk altında olan savunma hakkı"

Bugün artık biliyoruz; Ebru ve Aytaç hızlı geri dönülemez olana doğru gidiyorlar. Risk altında olan sadece Ebru ve Aytaç'ın hayatları değil, savunma hakkının ta kendisidir. Çünkü meslektaşlarımızın talebi tüm yurttaşların ihtiyacı/hakkı olan adil yargılanma hakkıdır. Bu nedenle de haklı ve yerine getirilmesi son derece basittir. Bugün ise vicdan sahibi herkes için Ebru ve Aytaç'ı yaşatmak bir sorumluluktur. Bizler baro başkanları olarak sorumluluk bilinciyle tüm yetkililere çağrıda bulunuyor: Adil yargılanma hakkının sağlanmasını, Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın Adli Tıp Kurumu raporu uyarınca ivedi bir biçimde tahliye edilmesini talep ediyor ve tahliyeleriyle birlikte meslektaşlarımızın yaşamları hakkında aldıkları bu kararı yeniden değerlendirmeleri için ısrarcı olacağımızın teminatını veriyoruz.”

Açıklamada imzası bulunan baro başkanlarının isimleri şu şekilde:

Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, Ağrı Barosu Başkanı Salih Aydın, Amasya Barosu Başkanı Ahmet Melik Derindere, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, Artvin Barosu Başkanı Ali Uğur Çağal, Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, Balıkesir Barosu Başkanı Erol Kayabay, Batman Barosu Başkanı Abdülhamit Çakan, Bingöl Barosu Başkanı Hanifi Budancamanak, Bolu Barosu Başkanı Sabri Erhendekçi, Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan, Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, Düzce Barosu Başkanı Azade Ay, Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı, Hakkari Barosu Başkanı Ergün Canan, Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Mardin Barosu Başkanı İsmail Elik, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun, Muş Barosu Başkanı Feridun Taş, Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz, Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek, Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel, Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi, Tekirdağ Barosu Başkanı Sedat Tekneci, Tunceli Barosu Başkanı Kenan Çetin, Van Barosu Başkanı Zülküf Uçar ve Yalova Barosu Başkanı Fedayi Doğruyol”