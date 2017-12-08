33 ASKER DAHA TUTUKLANDI 

*İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ\'nün TSK\'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 asker daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan asker sayısı 188\'e yükseldi. İtirafçı asker sayısı ise 65\'e yükseldi.

Haber: Ümit TÜRK - İstanbul / DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün TSK\'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı alınan 27\'si mahrem imam, 333\'ü çeşitli rütbelerde asker olan 360 şüpheliden savcılığa sevk edilen 36 askerden 33\'ü daha tutuklandı.

3 ASKER İTİRAFÇI OLDU

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen değişik rütbelerde 36 asker, savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'nde sorgulanan şüphelilerden 33\'ü \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlamasıyla tutuklanırken, 3 şüphelinin ise etkin pişmanlıktan yararlanmak istemeleri üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İTİRAFÇI ASKER SAYISI 65\'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında daha önce 155 asker tutuklanmıştı. Son tutuklamalarla birlikte tutuklanan şüpheli asker sayısı 188\'e yükseldi. Kimisi emniyet sorgusunda, kimisi savcılık aşamasında kimisi ise hakimlikte etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan asker sayısının ise 65\'e yükseldiği belirtildi.

Gözaltında bulunan 17 şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği, hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilen 73 şüphelinin de firari oldukları kaydedildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında 27\'si mahrem imam, 333 asker olmak üzere toplam 360 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 48 ilde düzenlenen operasyonlarda, 287 kişi yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında, 360 şüphelinin haricinde bu şahıslarla irtibatlı 52 kişinin daha yer aldığı öğrenildi. Toplam 412 şüphelinin yer aldığı dosyada, çalıştıkları kuvvetlere ilişkin tasnifi ise şöyle:

\"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, aktif çalışan 100 olmak üzere toplam 193 şüpheli,

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, aktif çalışan 51 olmak üzere toplam 122 şüpheli,

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, aktif çalışan 43 olmak üzere toplam 65 şüpheli,

Sahil Güvenlik Komutanlığı, aktif çalışan 6 olmak üzere toplam 12 şüpheli,

Jandarma Genel Komutanlığı, aktif çalışan 10 olmak üzere toplam 20 şüpheli yer alıyor.\"