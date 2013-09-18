32'si amir 164 polise ‘Gezi’ soruşturması

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin orantısız güç kullanıldığı gerekçesiyle 32 Emniyet amiri ve 132 çevik kuvvet polisi hakkında soruşturma açıldı.

Bu suç duyurularının ardından Emniyet'te “orantısız güç” incelemesi başlatıldı. Polis başmüfettişleri, özellikle sosyal medyada yer alan görüntüleri inceledi.

İnceleme sonucunda 32’si emniyet amiri, 132’si ise çevik kuvvet polisi olmak üzere toplam 164 polis hakkında soruşturma başlatıldı.

Gezi Parkı’nda ağaçların sökülmesi ve Topçu Kışlası Projesi’ne karşı başlatılan gösteriler diğer kentlere de yayılmıştı.

Günlerce süren gösterilerde 6 kişi yaşamını yitirmişti.