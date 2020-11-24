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327 günde 253 kadın erkekler tarafından öldürüldü

24 Kasım 2020 11:54

Erkekler, 1 Ocak 2020- 21 Kasım 2020 dönemindeki 327 günde en az 253 kadını öldürdü, en az 715 kadına şiddet uyguladı

Bianet'ten Evrim Kepenek - Ege Öztokat haberine göre, 1 Ocak 2020- 21 Kasım 2020 dönemindeki 327 günde en az 214 kadının ölümü basına “şüpheli” olarak yansıdı.Kasım2020'nin ilk 21 gününde ise erkekler 24 kadını öldürdü, 45 kadını yaraladı.

Kadınların yarısından fazlasını eş, eski eş ve sevgilileri öldürdü

165 kadını koca, sevgili, eski sevgili ve eski kocası öldürdü. En az 50 kadını abi, baba, oğul, damat gibi aile üyeleri, 16 kadını komşu ve arkadaşları, bir kadını belediye başkanı, bir kadını kurye, bir kadını evine giren hırsızlar, bir kadını emlakçı, bir kadını da evine giden tamirci öldürdü. En az 17 kadını öldüren erkeklerin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Kadınların yüzde 59'unu ateşli silahlarla öldürüldü

Erkekler 150 kadını ateşli silahlarla, 66 kadını da bıçakla öldürdü. En az üç kadını yakarak öldüren erkekler, 14 kadını da boğdu. Yedi kadını, balkondan, araçtan, uçurumdan atarak 5 kadını darp ederek öldüren erkeklerin en az sekiz kadını nasıl öldürdüğü basına yansımadı.

Yüzde 48'i ev içinde öldürüldü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler, 123 kadını ev içinde, 78 kadını sokak, ormanlık alan, iş yeri gibi ev dışındaki alanlarda öldürdü. Erkeklerin 54 kadını nerede öldürdüğü basına yansımadı.

Öldürülen 253 kadının isimleri şöyle:

Ocak: Alev E., Aynur E., Büşra Y., Deniz G., Ebru A., Ece A., Emine A., Esma P., Fatma T., Füsun A., Gamze E., Leman E., Melike D., Mesrure G., Seyhan Y., Şehriban Ç., Şerife B., Tuğçe D., Zübeyde D., Zülfiye Y., ismi öğrenilemeyen bir kadın.

Şubat: Dursiye S., Elif A., Emine Y., Fatma D., Gülistan Ö., Hafize F., Hayriye E., Lemia Z., Mehtap A., Melahat A., Meryem S., Nurhan A., Özlem Ö., Özlem P., Pervin Y., Pınar E., Şeyma Y., Şükran T., Zehra E., Zeliha A.

Mart: Anastasiya M., Bahtiyar K., Dilek K., Gamze S., Gönül G., Günay Ş., Halime D., Hatice B., Hatice K., L.K., Lale B., Latife B., Maşide Y., Melek D., Münevver Ş., Neşe O., Özlem M., Pınar A., Pınar U.B., S.İ., Sultan A., Suriye Ö., Ulviye H., Vildan A.Y., Viviant B.

Nisan: Aysim E., Eduard G., G.L, Gamze P., Gül Y., Gülcemal B., Gülten T., Halime M.,Nurgül B., Hatice G., Havva G., Huriye K., Kısmet D., Kiraz Y., Meral A., Sati İ., Sıdıkka K.

Mayıs: Bahriye D.,Fatma G., Fatma K., G.T., Gül K., Gülnur K., Hülya Ö., Münevver A.,, Nurcan P., Rukiye Ç., Seher A., Selda B., Selda G., Selma T., Sema A., Sevilay A., Şeriye D., Zekiye O. Zeynep Ş.

Haziran: Aslıhan A., Ayşegül A., Aynur A., Aynur E., Carmen Florentina, Çakır K., Çilem K., Edanur Ş., Güler A., Hatice Ç., Hüsne C., Kader C., Merve K., Miray Y., Nargül Y., Nasiba M., Nazmiye K., Nermin Y., Özlem Ç., Rabia E., Serpil K.

Temmuz: Bahar Ö., Beyza K., Deniz D., Derya A., Döndü K., Emine Y., Enkhmunkh Erdene B., Fatma A., Figen K., G.S., Gönül G., Gülsüm Y., Hamdiye Ş., Hamide Y., Hatice T., Melehat Ü., Mücella D., Nazife G., Nuray D., Pınar G., Sabriye Y., Seher F., Sema D., Sevil Ö., Sultan K., Süheyla Y., Sümeyye A., Şule B., Zahide C., Zehra R., Zeynep T., Zeynep Ü.

Ağustos: Altue H.E., Arzu Gül K., Aynur S., Ayşe A., Ceyda Y., Dilan T., Dilek A., Dudu Ç., Ebru T., Emine A., Esra D., Fati Z., Fatma A., Gizem F., Gülhan Ç., Hatice Ş., İkbal P., Makhfırat A., Meliha K., Merve Y., Meryem D., Naime C., Rahime G., Remziye Y., Rozygul R., Sevgi Y., Sevim S., Sibel Ş., Süreyya A.Ç., Şahime E., Yonca T.

Eylül: Cemile Kumuz, Çiğdem D., Döndü G., Duygu Çelik, Ebru Aksu, Elif Y., H.K., Handan B., Handan D., Havva A., Havva Bakırdal, Mahsume Kanbare, Meltem D., Meryem T., Özlem G., Rabia Ç., Serap Ö., Sevilay Kaya, Şükran Aksu, Yağmur Eker

Ekim: Bihter Y., Büşra Gizem Güzelsoy, Döndü T., Emel O., Gamze Esgicioğlu, Gizem Önal, Gül Gülsüm, Gülay Güneş, Gülcan G. Gülya Barutçu, Hatice Tansu, Hazal Tektaş, Hiba Yusuf, Hülya Güllüce, Mahide Güneş Ünal, Makbule Can, Melek A., Melek Bulut, Nuran S., Seher Özkurt, Sıdıka Ü., Sinem Kaya, Tuğba Keleş

Kasım: Alev Seçen, Çilem Kılıç, Elif Yakın, Emine P., Fatma Mavi, Gülser Ç., Hafize Günakın, Hasret Yüksekkavas, Hayriye Z., Makbule Sarı, Melike K., Mislina Yılmaz, Nefik. Ö, Nergüzel K., Neslihan Yıllmaz, Nuran Altunay, Saadet Korkmaz, Seher Ö., Serap Çetiner, Serap Ö., Serpil Ş., Tuğba Tokbaş, Tülay Sivil, Zeliha Uysal

 

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