327 günde 253 kadın erkekler tarafından öldürüldü

Öldürülen 253 kadının isimleri şöyle: Ocak: Alev E., Aynur E., Büşra Y., Deniz G., Ebru A., Ece A., Emine A., Esma P., Fatma T., Füsun A., Gamze E., Leman E., Melike D., Mesrure G., Seyhan Y., Şehriban Ç., Şerife B., Tuğçe D., Zübeyde D., Zülfiye Y., ismi öğrenilemeyen bir kadın. Şubat: Dursiye S., Elif A., Emine Y., Fatma D., Gülistan Ö., Hafize F., Hayriye E., Lemia Z., Mehtap A., Melahat A., Meryem S., Nurhan A., Özlem Ö., Özlem P., Pervin Y., Pınar E., Şeyma Y., Şükran T., Zehra E., Zeliha A. Mart: Anastasiya M., Bahtiyar K., Dilek K., Gamze S., Gönül G., Günay Ş., Halime D., Hatice B., Hatice K., L.K., Lale B., Latife B., Maşide Y., Melek D., Münevver Ş., Neşe O., Özlem M., Pınar A., Pınar U.B., S.İ., Sultan A., Suriye Ö., Ulviye H., Vildan A.Y., Viviant B. Nisan: Aysim E., Eduard G., G.L, Gamze P., Gül Y., Gülcemal B., Gülten T., Halime M.,Nurgül B., Hatice G., Havva G., Huriye K., Kısmet D., Kiraz Y., Meral A., Sati İ., Sıdıkka K. Mayıs: Bahriye D.,Fatma G., Fatma K., G.T., Gül K., Gülnur K., Hülya Ö., Münevver A.,, Nurcan P., Rukiye Ç., Seher A., Selda B., Selda G., Selma T., Sema A., Sevilay A., Şeriye D., Zekiye O. Zeynep Ş. Haziran: Aslıhan A., Ayşegül A., Aynur A., Aynur E., Carmen Florentina, Çakır K., Çilem K., Edanur Ş., Güler A., Hatice Ç., Hüsne C., Kader C., Merve K., Miray Y., Nargül Y., Nasiba M., Nazmiye K., Nermin Y., Özlem Ç., Rabia E., Serpil K. Temmuz: Bahar Ö., Beyza K., Deniz D., Derya A., Döndü K., Emine Y., Enkhmunkh Erdene B., Fatma A., Figen K., G.S., Gönül G., Gülsüm Y., Hamdiye Ş., Hamide Y., Hatice T., Melehat Ü., Mücella D., Nazife G., Nuray D., Pınar G., Sabriye Y., Seher F., Sema D., Sevil Ö., Sultan K., Süheyla Y., Sümeyye A., Şule B., Zahide C., Zehra R., Zeynep T., Zeynep Ü. Ağustos: Altue H.E., Arzu Gül K., Aynur S., Ayşe A., Ceyda Y., Dilan T., Dilek A., Dudu Ç., Ebru T., Emine A., Esra D., Fati Z., Fatma A., Gizem F., Gülhan Ç., Hatice Ş., İkbal P., Makhfırat A., Meliha K., Merve Y., Meryem D., Naime C., Rahime G., Remziye Y., Rozygul R., Sevgi Y., Sevim S., Sibel Ş., Süreyya A.Ç., Şahime E., Yonca T. Eylül: Cemile Kumuz, Çiğdem D., Döndü G., Duygu Çelik, Ebru Aksu, Elif Y., H.K., Handan B., Handan D., Havva A., Havva Bakırdal, Mahsume Kanbare, Meltem D., Meryem T., Özlem G., Rabia Ç., Serap Ö., Sevilay Kaya, Şükran Aksu, Yağmur Eker Ekim: Bihter Y., Büşra Gizem Güzelsoy, Döndü T., Emel O., Gamze Esgicioğlu, Gizem Önal, Gül Gülsüm, Gülay Güneş, Gülcan G. Gülya Barutçu, Hatice Tansu, Hazal Tektaş, Hiba Yusuf, Hülya Güllüce, Mahide Güneş Ünal, Makbule Can, Melek A., Melek Bulut, Nuran S., Seher Özkurt, Sıdıka Ü., Sinem Kaya, Tuğba Keleş Kasım: Alev Seçen, Çilem Kılıç, Elif Yakın, Emine P., Fatma Mavi, Gülser Ç., Hafize Günakın, Hasret Yüksekkavas, Hayriye Z., Makbule Sarı, Melike K., Mislina Yılmaz, Nefik. Ö, Nergüzel K., Neslihan Yıllmaz, Nuran Altunay, Saadet Korkmaz, Seher Ö., Serap Çetiner, Serap Ö., Serpil Ş., Tuğba Tokbaş, Tülay Sivil, Zeliha Uysal