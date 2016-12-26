324 bin KOBİ icralık

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) faizsiz 50 bin Türk lirası (TL) kredi imkânından yararlanmak için üç gün içinde 244 bin 980 başvuru yapılırken, icralık olan KOBİ’ler bu krediyi kullanamayabilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre ekim ayı itibarıyla toplam 323 bin 725 KOBİ icralık. Son bir yılda 39 bin 80 KOBi daha yasal takibe girerken, KOBİ’lerin takipteki borç miktarı Ekim 2015’e göre yüzde 35 arttı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; KOSGEB, 19-21 Aralık’ta ‘İşletme Sermayesi Kredi Faiz Desteği’ uygulamasına başvuruları aldı. Verilen 50 bin lira üst limitli desteğin, 12 ayı ödemesiz, geri kalanı üçer aylık taksitler halinde ödemeli ve 36 ay vadeli olarak KOBİ’lere sunulacağı açıklandı. 15 bin KOBİ’ye verilecek olan krediye Türkiye’deki 3.5 milyon KOBİ’nin yaklaşık 244 bin 980’inden talep geldi.

Ancak KOSGEB başvuruları onaylasa dahi, bankalar kredi verip vermeme ve onaylanan kredi miktarlarını değiştirme konusunda kendi inisiyatiflerini kullanma hakkında sahip. Yani KOSGEB krediyi onaylasa da icralık olan esnaflara bankalar krediyi kullandırmayabilir.

Yüzde 5’i batık

BDDK verilerine göre Ekim 2015’te takibe düşen KOBİ sayısı 284 bin 645 idi. Buna göre son bir yılda yüzde 14 artışla 39 bin 80 KOBİ daha yasal takibe girdi.

Türkiye’de yaklaşık 3 milyon 580 bin KOBİ olduğu düşünüldüğünde rakamlar KOBİ’lerin yüzde 9’unun icralık olduğunu gösteriyor. Diğer yandan bankalardan kredi alan KOBİ sayısı 2 milyon 835 bin 71. Özetle kredi alan her yüz KOBİ’den 11.4’ü icralık.

KOBİ’ler ekim ayı itibarıyla 407 milyar 694 milyon 930 bin TL’lik kredi kullanırken, takipteki borç miktarı da 20 milyar 471 milyon 250 bin TL’ye ulaştı. Buna göre KOBİ’lerin aldığı kredinin yüzde 5’i batık. Bu batık kredinin 20 milyar 459 milyon 550 bin TL’si yerli para, 11 milyon 700 bin TL’si ise yabancı para cinsinden oldu.

Geçen yılın aynı döneminde KOBİ’lerin kullandığı toplam kredi miktarı 382 milyar 601 milyon 70 bin lira, takipteki KOBİ kredileri 15 milyar 155 milyon 360 bin liraydı. Son bir yılda toplam KOBİ kredileri yüzde 6.56, takipteki KOBİ kredileri ise yüzde 35 artış gösterdi. Özetle KOBİ’lere ait takipteki krediler, toplam KOBİ kredilerinden daha hızlı arttı.