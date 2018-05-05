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324 Afgan kaçak, uçakla gönderildi

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda yakalanan Afganistan uyruklu 324 kaçak, sınır dışı edildi

05 Mayıs 2018 15:52

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda yakalanan Afganistan uyruklu 324 kaçak, sınır dışı edildi.
İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye\'ye giriş yapan Afgan uyruklu 324 kaçağı, çeşitli operasyonlarla yakaladı. Harmandalı Geri Toplama Merkezi\'nde işlemleri tamamlanan kaçakların sınır dışı edilmesi için Çiğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı. Kaçaklar, 10 otobüsle Adnan Menderes Havaalanı\'na taşındı. Kaçaklar, havayoluyla ülkelerine gönderildi.

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