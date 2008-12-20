321. randevu!..



Turkcell Süper Lig'de yılın son derbisinde Galatasaray ile Beşiktaş yarın 321. kez kozlarını paylaşacak.



Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş, yarın yapacakları Turkcell Süper Lig maçıyla birlikte 321. kez karşı karşıya gelecek.



Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924 tarihinde Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 84 yıllık rekabette, bugüne kadar yapılan 320 maçın 111'ini Galatasaray, 102'sini Beşiktaş kazanırken, 107 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.



Sarı-kırmızılıların toplam 446 golüne, siyah-beyazlılar 424 golle karşılık verdi.



LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 98 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.



Ezeli rakipler ligde şimdiye kadar 98 kez karşı karşıya gelirken, Galatasaray 34, Beşiktaş ise 27 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 37 maçta da eşitliği bozamazken, ''Cim Bom''un 113 golüne, ''Kara Kartallar'' 101 golle karşılık verdi.



Geçen sezon yapılan lig maçlarını Galatasaray Ali Sami Yen Stadı'nda 2-1, Beşiktaş da BJK İnönü Stadı'nda 1-0'lık skorlarla kazandı.

