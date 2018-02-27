32 yıldır Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)- KAYSERİ Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş (76), tam 32 yıldır bu görevde bulunuyor. 12 yıl da Erciyes Belediye Başkanlığı yapan Ali Ateş, 4 yıllığına yeniden başkan seçildi.

Türkiye Otomobilciler ve Şoförler Federasyonu\'nda iki dönem genel başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan Ali Ateş, hafta sonunda en yakın rakibine 400 oy fark atarak yeniden Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı oldu.

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Ali Ateş, \"Erciyes belediye başkanı olarak bu göreve 1983 yılına kadar devam ettik. 1983 yılında belediye başkanlığına aday olmadım. Mesleğimize şoförlüğe dönüş yaptık. Baba mesleğimiz otobüsçülüktü. Şehirlerarası otobüs işletirdik. 1983 yılında belediye başkanlığını bıraktıktan sonra otobüs işletmeciliğine devam ettim. Orada çalışırken dolmuşçu kardeşlerimiz \'Ağabey başımızda senin olman lazım\' dediler. Ben de affedin dedim. \'O zaman ismini listeye yazalım. Senin ismin listede olsun yeter\' dediler. Bu vesileyle bizim ismimizin olduğu liste seçimi kazandı. Yönetimdeki arkadaşlar arasında kopukluk oldu. Evime gelip, başkan olmamı istediler. 1986 yılında bu görevi bana verdiler. Bu şekilde başkanlığa geldik. 1986 yılından 2018 yılına kadar 32 yıldır devam ettik. Bu vesileyle biz de esnafımızla iç içe olduk. Biz bu işin içinde yoğrularak buralara geldik. Bizim başarılarımızı herkes biliyor. Onun için yeniden teveccüh ettiler görev tazeledik\" dedi.

\'SIKINTILARI BİLİYORUM\'

Şoförlerın sıkıntılarını iyi bildiği için kendisini tercih ettiklerini söyleyen Ali Ateş, \"Şoförün belli sorunu, sıkıntıları var. Bizde konuyla ilgili olduğumuz için sıkıntılara parmak basıyoruz. Vatandaşın derdini, sıkıntısını giderecek dalda faaliyet gösteriyoruz. Onun içinde memnun kalıyorlar ve bizi tercih ediyorlar. Bu topluma hizmet ettiğim içinde gurur duyuyorum. Sağolsunlar tercihleri hep Ali Ateş\'ten yana oluyor. Bunu kıskananlar olabilir ama biz yaptığımız hizmetin karşılığını alıyoruz. Esnafımıza teşekkür ediyorum. Gece-gündüz her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bugüne kadar hiçbir şoför esnafımızın çocuklarına kurşun kalem alınmamış ama biz burada 300\'ün üzerinde öğrenciye burs verdik. Benim de şoförümün çocuğu bir yerde devlet memuru olsun, bir katkısı olsun düşüncesiyle böyle yaptım. 2 gün önce bir şoför arkadaşımın kızı başkomiser olmuş. Biz kendisine burs vermişiz. Yanımıza gelip teşekkür etti. Biz de mutlu olduk\" diye konuştu.

4 YILLIĞINA YENİDEN SEÇİLDİ

Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın 38’inci Olağan Genel Kurulu Kadir Has Kongre Merkezi’nde yapıldı. Ali Ateş, Uğur Nasırlı, Hasan Odabaşı başkanlık için yarıştı. Adaylar, seçim öncesi hedeflerini anlatarak, oda üyelerinden destek istedi. Yapılan konuşmaların ardından seçime geçildi. Seçimde 1098 oy kullanılırken, oylardan 8’i geçersiz sayıldı. Yapılan sayımın ardından Mevcut Başkan Ali Ateş, 672 oy alırken, rakiplerinden Hasan Odabaşı 279 ve Uğur Nasırlı ise 147 oy aldı. Böylece Ateş, bir kez daha oda başkanı seçilerek, bir rekora daha imza attı. Seçimle birlikte 32 yıldır başkan olan Ateş, 4 yıl daha oda başkanlığını yapacak.



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