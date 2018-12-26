T24 LogoT24 Logo
Dünya

32 yıl önce kaçırılan kadın ailesine kavuştu

Kadının ve oğlunun isimleri kamuoyuyla paylaşılmadı

26 Aralık 2018 15:44

Arjantin'de 32 yıl önce insan kaçakçıları tarafından alıkonulan kadın, polisih ihbar sonucu düzenlediği operasyonda kurtarıldı. Güney Bolivya'da tutulan kadın Arjantin'deki ailesinin yanına gitti.

Polis, 45 yaşındaki kadının Bolivya'nın güney şehri Bermejo'da olduğuna dair bir ihbar üzerine harekete geçti ve kadının bulunduğu evin konumunu tespit etti.

Polisin aybaşında düzenlediği operasyon sonucu, kadın ve dokuz yaşındaki oğlu yıllardır zorla alıkonuldukları evden kurtarıldı.

Arjantin polisi 25 Aralık'taki yazılı açıklamasında, kadının Mar del Plata'daki ailesine döndüğünü duyurdu.

Kadının ve oğlunun isimleri kamuoyuyla paylaşılmadı. Açıklamada, 32 yıl önce yaşanan kaçırma olayının sorumluları hakkında ise bilgi verilmedi.

ETİKETLER

kaçırılan32 yıl öncehaberaçıklama
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24