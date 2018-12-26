32 yıl önce kaçırılan kadın ailesine kavuştu

Arjantin'de 32 yıl önce insan kaçakçıları tarafından alıkonulan kadın, polisih ihbar sonucu düzenlediği operasyonda kurtarıldı. Güney Bolivya'da tutulan kadın Arjantin'deki ailesinin yanına gitti.

Polis, 45 yaşındaki kadının Bolivya'nın güney şehri Bermejo'da olduğuna dair bir ihbar üzerine harekete geçti ve kadının bulunduğu evin konumunu tespit etti.

Polisin aybaşında düzenlediği operasyon sonucu, kadın ve dokuz yaşındaki oğlu yıllardır zorla alıkonuldukları evden kurtarıldı.

Arjantin polisi 25 Aralık'taki yazılı açıklamasında, kadının Mar del Plata'daki ailesine döndüğünü duyurdu.

Kadının ve oğlunun isimleri kamuoyuyla paylaşılmadı. Açıklamada, 32 yıl önce yaşanan kaçırma olayının sorumluları hakkında ise bilgi verilmedi.