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Spor

32 takım 6 kiloluk 18 ayar altın kupa için mücadele edecek

20'nci kez düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası, 12 Haziran ile 13 Temmuz 2014 tarihleri arasında Brezilya'da yapılacak

27 Mayıs 2014 14:31

Brezilya’da düzenlenen FIFA 2014 Dünya Kupası’na katılan 32 ülke takımı 6 kilo 175 gram ağırlığında, 36,8 santimetre boyundaki 18 ayar altın kupayı kazanmak için mücadele edecek.

Dünya Kupası, 1930 yılından başlayan 84 yıllık tarihinde, ilginç olaylarla karşılaştı. Önce kurucusu Jules Rimet'in adını taşıyan kupayı, 2. Dünya Savaşı döneminde FIFA yöneticilerinden İtalyan Doktor Ottorino Barassi bir ayakkabı kutusu içinde kendi yatağının altında sakladı. 1966 yılında İngiltere'de yapılan finallerde Londra'da sergilenmekte olan kupa, birden ortadan kayboldu. Ancak kupa, birkaç gün sonra Londra'nın güneyindeki kenar mahallelerden birinde, çalılıklar arasında ''Pickles'' adlı bir köpek tarafından bulundu.

Üç kez kazanan ülkeye verileceği duyurulan kupa, 1970 yılında şampiyonayı 3. kez kazanan Brezilya'ya teslim edildi. 1983 yılında çalınan kupa, hala bulunamadı.

 

1974'e yenisi yapıldı

 

İlk kupa Brezilya’ya gittikten sonra yeni bir FIFA Dünya Kupası tasarlama ve 1974 yılından itibaren bu kupayı kullanma fikri sonucunda, İtalyan sanatçı Silvio Gazzaniga’nın tasarımında karar kılındı.

Gazzaniga'nın tasarladığı, bugün halen kullanılmakta olan FIFA Dünya Kupası, tabandan spiraller çizerek yükselen hatlar en üstte dünyayı taşıyacak şekilde uzanıyor. Zafer anını yaşayan iki sporcu, dinamik bir biçimde heykelin gövdesiyle yükseliyor. Kupanın zemininde şampiyon ülkelerin isimlerinin yazılı olduğu 17 küçük plaka bulunuyor. 1974'ten itibaren şampiyon ülkelerin isimlerinin işlendiği bu bölge, 2038 yılındaki şampiyonayla dolacak.

Brezilya'daki hırsızlık olayından sonra kupa, şampiyonayı kazanan ülkeye tümüyle verilmiyor. Kupa, şampiyonayı kazanan ülkede sadece bir dahaki Dünya Kupası Finalleri'ne kadar 4 yıl kalıyor, sonra o ülkeye altın kaplama bir kopya veriliyor.

Tabanında iki tabaka malakit taşı bulunan FIFA Dünya Kupası'na sadece kupayı kazanma başarısı gösterenler ve devlet başkanları dokunabiliyor.

Dünya kupası finallerinde bugüne dek en gollü geçen organizasyon 1954 İsviçre olurken, en az gol atılan şampiyona ise 1990'da İtalya'da gerçekleşti.

İsviçre'de 1954 yılında gerçekleştirilen ve Türkiye'nin de katıldığı finallerde, oynanan 26 maçta toplam 140 gol atılırken, maç başına 5,38'lik ortalama ile dünya kupası tarihinin en gollü turnuvası olarak kayıtlara geçti.

İtalya'da 1990'da yapılan dünya kupasında ise 52 maçta 115 gol atıldı ve maç başına 2,21'lik ortalama ile 19 kupanın en az gollü turnuvası oldu.

 

Gol ortalamaları düşüyor

 

Dünya kupalarında son yıllarda gol ortalamalarında düşüş yaşanıyor. Son yapılan 2010 Dünya Kupası, İtalya 1990'dan sonraki en az gollü turnuva oldu.

Daha önceki 2006 ve 2002 dünya kupaları da yine gol ortalamaları bakımından son sıralarda yer aldı. 2010'da 2,26, 2006'da 2,29, 2002'de ise 2,51 gol ortalaması tutturuldu.

 

Dünya kupaları ve gol ortalamaları

 

Bugüne dek yapılan 19 dünya kupası organizasyonu, oynanan maç sayısı, atılan goller ve ortalamalar şöyle:      

 

Tarih  Ülke            Maç  Gol  Ortalama      

1954   İsviçre         26   140  5,38          

1938   Fransa          18   84   4,67          

1934   İtalya          17   70   4,12          

1950   Brezilya        22   88   4             

1930   Uruguay         18   70   3,88          

1958   İsveç           35   126  3,60          

1970   Meksika         32   95   2,97          

1982   İspanya         52   146  2,81          

1962   Şili            32   89   2,78          

1966   İngiltere       32   89   2,78          

1994   ABD             52   141  2,71          

1978   Arjantin        38   102  2,68          

1998   Fransa          64   171  2,67          

1974   Almanya         38   97   2,55          

1986   Meksika         52   132  2,54          

2002   Japonya-G.Kore  64   161  2,51          

2006   Almanya         64   147  2,29          

2010   Güney Afrika    64   145  2,26          

1990   İtalya          52   115  2,21        

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