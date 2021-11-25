32 mutasyon taşıyan Covid varyantı, bilim insanlarını endişelendirdi

Bilim insanları, “yüksek sayıda” Covid varyantı taşıyan yeni bir mutasyonun tespit edildiğini açıkladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, B.1.1.529 isimli varyant, 32 mutasyon taşıyor. Üç ülkede toplam 10 vakada görülen varyant, bağışıklığa karşı dirençli olabileceği gerçeklesiyle endişelere neden oldu.

Varyant ilk olarak Botswana’da tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı üçe yükselirken, varyant Güney Afrika Cumhuriyeti'nde altı kişide de görüldü. Hong Kong'da da, Güney Afrika'yı ziyaret etmiş bir kişide görüldü.

Virolog Tom Peacock, yeni varyantın ayrıntılarını bir genom paylaşım sitesine yüklerken, "Çivili proteinde son derece yüksek miktarda mutasyon görülmesi ciddi bir endişe sebebi olabilir" ifadelerini kullandı. Peacock, Twitter paylaşımlarında da mutasyonları 'korkunç' diye niteleyerek yeni varyantın çok yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı. İngiliz virolog bununla birlikte, henüz bulaşıcılık oranının bilinmediğini, mutasyonların münferit olabileceğini ve varyantın aslında çok bulaşıcı olmayabileceğini de belirtti.