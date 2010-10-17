-32. KITALARARASI İSTANBUL AVRASYA MARATONU BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 17.10.2010 - 32. Kıtalararası İstanbul Avrasya Maratonu'nun startı verildi ve maraton ve 15 kilometre koşusu başladı. Maraton ve 15 kilometre koşusunun startı, Boğaziçi Köprüsü gişelerinin 300 metre gerisinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından verildi. Maratonda startın ardından Boğaziçi Köprüsü'nü geçip Beşiktaş sapağından ayrılarak, Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek atletler, sahil yolunu izleyerek, Karaköy'e gelip, Galata Köprüsü'nü geçerek, Eyüp'e yönelecek. Feshane'den sonra dönüş yaparak Unkapanı üzerinden Yenikapı'ya yönelecek atletler, sahil yolunu takip ederek, Bakırköy'e doğru gidip, aynı yolu geri dönerek Gülhane Parkı'nın içinden geçerek, Sultanahmet'e çıkacak. Varış çizgisi Sultanahmet Camii'sinin giriş kapısıyla Mısır Dikilitaş'ın arasında yer alacak. Maraton ile aynı yerde startı verilen 15 km koşuda ise sporcular köprüyü geçtikten sonra maratoncularla aynı güzargahı kullanıp, Karaköy'e gelecek. Unkapanı köprüsünün altından geçerek, yarışa devam edecek atletler, Kadir Has önünden yapılacak dönüşle maraton güzergahından ayrılacak. Gülhane Parkı'na yönelecek atletler, parkın içinden geçerek Sultanahmet'teki varış noktasına gelecek. Bu arada, maraton ve 15 km koşusu startından 15 dakika önce Tekerlekli Sandalye yarışının startını da Kadir Topbaş yaptı.