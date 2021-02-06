32 ilde "FETÖ" operasyonu: 114 kişi gözaltına alındı

Polis, 32 ilde 154 kişi hakkında verilen gözaltı kararı üzerine eş zamanlı operasyonlar düzenledi. "FETÖ"nün "TSK'ya sızmış askeri personeli olmak ve askerlerden sorumlu 'mahrem imam'" olmakla suçlanan şüphelilerden 114'ü gözaltına alındı.
13 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. 27 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.
Gözaltına alınan 114 kişiden 33'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak vermiş oldukları ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile emniyetten serbest bırakıldı.
İşlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 81 şüphelinin 38'i hakkında ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 43 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(ANKA)