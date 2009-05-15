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Spor

32. hafta hakemleri

15 Mayıs 2009 12:08


Turkcell Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

16 Mayıs Cumartesi:
20.00 Hacettepe-Sivasspor: Fırat Aydınus

17 Mayıs Pazar:
20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Aytekin Durmaz
20.00 Gaziantepspor-Kocaelispor: Süleyman Abay
20.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Koray Gençerler
20.00 Denizlispor-Ankaraspor: Yunus Yıldırım
20.00 Konyaspor-Eskişehirspor: Bülent Yıldırım
20.00 Trabzonspor-Bursaspor: Hüseyin Göçek
20.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kayserispor: Selçuk Dereli
20.00 Ankaragücü-Beşiktaş: Tolga Özkalfa

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