32. hafta hakemleri



Turkcell Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.



Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:



16 Mayıs Cumartesi:

20.00 Hacettepe-Sivasspor: Fırat Aydınus



17 Mayıs Pazar:

20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Aytekin Durmaz

20.00 Gaziantepspor-Kocaelispor: Süleyman Abay

20.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Koray Gençerler

20.00 Denizlispor-Ankaraspor: Yunus Yıldırım

20.00 Konyaspor-Eskişehirspor: Bülent Yıldırım

20.00 Trabzonspor-Bursaspor: Hüseyin Göçek

20.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kayserispor: Selçuk Dereli

20.00 Ankaragücü-Beşiktaş: Tolga Özkalfa

