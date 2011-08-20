-32 dev banka 1 Apple ediyor LONDRA (A.A) - 20.08.2011 - iPhone ve iPad'in performansıyla dikkati çeken Apple'ın değeri, Avro Bölgesi'ndeki en büyük 32 bankanın toplam borsa değerine eşitlendi. Hisse fiyatları baz alınarak yapılan hesaplamaya göre, Apple'ın şu anki değeri, krizle boğuşan Avro bölgesindeki en büyük 32 bankanın toplam değerine eşit hale geldi. Thomson Reuters verilerine göre, aralarında İspanyol bankası Santander, Fransız bankası BNP Paribas, Alman Deutsche Bank ve İtalyan Unicredit'in de bulunduğu Avro Bölgesi'nin en büyük 32 bankasının toplam piyasa değeri, dünkü kapanış rakamları itibarıyla yaklaşık 340 milyar dolar. Apple'ın hisse fiyatı bazındaki değeri de 340 milyar dolar oldu. Ağır bir borç krizinin yaşandığı Avrupa Birliği'nde (AB) borsalar ve özellikle bankacılık sektörü, ABD ekonomisinin resesyona gireceği ve küresel ekonomiye ilişkin artan kaygılar nedeniyle son iki hafta içinde çok önemli değer kaybı yaşadı.