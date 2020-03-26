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32 bin yeni sağlık çalışanının 14 bini İŞKUR üzerinden alınacak

26 Mart 2020 09:55

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanlığının duyurduğu 32 bin yeni sağlık çalışanı alımının 14 bininin İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nca 11 bini hemşire, 1600'ü ebe, 4687'si sağlık teknisyeni olmak üzere 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 14 bin sürekli işçi alınacak. Personeller, bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde çalışacak.

Başvurular, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesi üzerinden yapılacak.

 

 

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