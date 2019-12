32 bin 500 eleman aranıyor

Dünyanın en büyük cruise şirketlerinden Royal Caribbean International, 32 bin 500 eleman alacak. Yöneticisinden servis elemanına, resepsiyon görevlisinden aşçıya her pozisyonda açık var. Aylık kazanç 2 bin dolardan başlıyor.



Süper lüks seyahat gemilerinin (cruise)sahibi ABD'li Royal Caribbean International'daşu sıralar hummalı bir hazırlık var. Şirket, yeni bir rekora imza atacak desek daha doğru olacak. Royal Caribbean,tam 220 bin groston ağırlığındaki "Oasis of the Seas" isimli gemisinin yapımını bitirmek üzere.



Yaklaşık 2.5 milyar dolara mal olacak bu gemi, ilk seferine2009 yılında çıkacak. İşte bu devasa "yüzenada"nın yanı sıra Royal Caribbean International'ın 2010 ve 2011 yıllarında sefere çıkacak gemileri için eleman alımına başlandı.İstihdam edilecek toplam personel sayısı 32 bin 500 civarında. Bunların 18 bini gemilerde görev alacak. Diğerleri ise Miami ve diğer bölgelerde kurulacak ana ofislerde çalışacak...



Bin 500’e yakın Türk var



Royal Caribbean Türkiye Personel ve Eğitim Müdürü Muammer Sungur, şirkete ait gemilerde yaklaşık 55 ülkeden insanın çalıştığını söylüyor. Çamaşırhanelerde genelde Çinliler çalışıyor. Filipinliler, daha çok güvenlik elemanı olarak görev yapıyor Mutfakta, Hindistanlılar ağırlıkta.Bar, servis ve oda temizlik hizmetlerinde Jamaikalı, Rumen, Hırvat ve Sırplar hakim. Türk personeller ise servis, bar, resepsiyon, animasyon, kat hizmetleri ve çeşitli yönetim kadrolarında görev alıyor...



1996 yılından bu yana Royal Caribbean gemilerinde bin 480 Türk personel görev almış. Bunlar arasında hızlı bir şekilde yükselenler de var.Örneğin, 1998 yılında bu gemilerden birinde işe başlayan Metin Çamurlu, şu anda şirketin 350 milyon dolarlık gemisinde servis müdürü olarak çalışıyor. Yeni çıkacak Oasis of the Seas isimli geminin İtalyan restoranının müdürü de Mustafa Şen isimli bir Türk olacak. Liberty Of the Seas isimli geminin ön büro müdürü Hülya Binacı, başka bir geminin restoran müdür yardımcısı ise Süleyman Kara...



Turizm otelcilik mezunları öncelikli



Royal Caribbean gemilerinde görev alacak kişilerde aranan bazı özellikler var elbette. Öncelikli 21 yaşından gün almak gerekiyor. Tabii iyi derece İngilizce konuşabiliyor olmak şart. Bu şartlara uyan lise mezunu herkes iş başvurusu yapabiliyor. Ancak turizm otelcilik mezunlarına öncelik tanınıyor. Tabii mesleki tecrübe de önemli. Sungur, aslında bu şartlardan ziyade insani ilişkileri kuvvetli ve işini seven kişiler aradıklarını söylüyor. Söz konusu kriterlere uygun tüm kişiler, "pre-interview" denilen ön görüşmeye çağırılıyor.



Bu aşamayı geçenler, Muammer Sungur tarafından Excellent Service Training Programı'na alınıyor. Bu bir eğitim programı. Günde 6 saat olmak üzere 10 gün sürüyor. Eğitim süresince, hangi sebzelerin nasıl doğranacağından Fransız pinot noir üzümünün yetiştiği bölgelere ve bu üzümlerden yapılan şarapların eşleştiği peynir çeşitlerine kadar pek çok konuda bilgiler veriliyor.Söz konusu eğitim için herhangi bir ücret talep edilmiyor. Bu eğitimi geçenlere, yurtdışından gelen bir ekip tarafından bir sınav daha uygulanıyor. Bu sınavı da geçenler işe alınıyor. Peki bu işten ne kadar para kazanabilirsiniz? Sungur, en alt pozisyondaki aylık ücretin 2-3 bin dolar arasında değiştiğini söylüyor. Tabii bu gemilerde çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönüp iyi koşullarda iş bulma şansını da yakalamak mümkün.