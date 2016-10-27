32 ay geçti, 4 savcı değişti, minik Muharrem'in ölümüyle ilgili iddianame hazırlanamadı!

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Çeli mezrasında babasının 16 kilometre sırtında taşıdığı 1.5 yaşındaki Muharrem Taş'ın ölümüne ilişkin soruşturma, aradan geçen 2.5 yıla rağmen tamamlanmadı. 4 savcının değiştiği soruşturma sürecine isyan eden baba Taş “O gün saatlerce bekledik kimse gelmedi. Şimdi de sessiz kalıyorlar” dedi.

Taş ailesinin en küçük üyesi 1,5 yaşındaki Muharrem Taş, 1 Şubat 2014 günü mezradaki evlerinde rahatsızlandı. Ateşi yükselen ve öksüren Muharrem’in durumunun kötüleşmesi üzerine aile durumu köydeki Jandarmaya bildirerek, kapalı olan yollar nedeniyle yardım istedi. Jandarma Muharrem’in bilgisini sağlık ekibi gönderilmesi için 112 Acil Yardım Servisi’ne ve İl Özel İdaresi’ne iletti. Ancak saatler geçmesine rağmen evde mahsur kalan ailenin yardımına kimse gitmedi. Durumu iyice kötüleşen Muharrem gece saatlerinde son nefesini verdi. Kar ve tipi nedeniyle mezraya ancak Sabah saatlerinde ulaşabilen Taş ailesinin yakınları otopsi ve suç duyurusunda bulunmak için minik çocuğun cansız bedenini köye taşıdı.

Milliyet'ten Arif Balkan'ın "Minik Muharrem için adalet de çuvalladı!" başlığıyla yayımlanan (27 Ekim 2016) haberi şöyle:

Cenazenin babanın omzunda çuval içinde taşınmasına dair çekilen fotoğraf büyük yankı yarattı. Türkiye’nin yüreğini burkan görüntünün ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı ancak aradan geçen 2,5 yılda bir arpa boyu yol alınamadı. Muharrem’in ölümüyle ilgili sorumluluğu olduğu iddia edilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri, İl Özel İdaresi, Karayolları 11’inci Bölge Müdürlüğü ve jandarma yetkilileri hakkında yapılan soruşturmada hala iddianame yok.

4 savcı değişti

Van Valiliği, önce Muharrem’in ölümüyle ilgili sorumluluğu olduğu iddia edilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri, İl Özel İdaresi ve Karayolları 11’inci Bölge Müdürlüğü ve jandarma hakkında soruşturma izni vermemişti. Daha sonra beklenen izin çıktı ancak olayın üzerinden 2,5 yıl geçmesine rağmen hiçbir gelişme yaşanmadı. Taş ailesinin avukatı ve Van Baro Başkanı Murat Timur, dosyanın çok kapsamlı olmadığını belirterek, “Dosyada toplanacak bir delil yok. Sadece iddianamenin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanmasını bekliyoruz. Dosya 4 savcı değiştirdi. Adil bir yargılanmanın sağlanması için soruşturma dosyasına gerekli tüm belgeleri sunduk. Tanık ve şüpheli beyanları da alındı. Dosya dava açmak için artık hazır. Ancak iddianame bir türlü hazırlanamadı” dedi. Baba Abdulvahap Taş da kaybettiği oğlu için gerekli tüm hukuki mücadeleyi sürdüreceğini belirterek, “Gerekirse Avrupa’ya kadar gideceğim. Üzerinden 2,5 yıl geçti. Hiçbir şey yapmadılar bizim için. İlk gün oğlumun yardımına gelselerdi, kurtarmaya çalışsalardı hastaneye götürülseydi bir şey olmazdı. Gelmediler saatlerce bekledik kimse gelmedi. Şimdi de sessiz kalıyorlar. Sonuna kadar davacıyım” dedi.