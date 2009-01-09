315 yılın en düşük faiz oranı

İngiltere Merkez Bankası gösterge faiz oranını yüzde 1.5’e çekerek kurulduğu 1964’ten bu yana geçen 315 yılın en düşük düzeyine indirdi.



İingiltere Merkez Bankası gösterge faiz oranını yüzde 1.5’e indirerek tarihi bir rekora imza attı. İngiltere ekonomisinin derin ve uzun bir sıkıntılı döneme girmesini önlemek amacıyla yüzde 2 olan gösterge faiz oranını 0.50 puan indirerek yüzde 1.5’e çeken banka kurulduğu 1964 yılından bu yana geçen 315 yılın en düşük düzeyine çekildi. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mervyn King’in bu adımı Maliye Bakanı Alistar Darling’in "2009’un ilk yarısından sonra düzelme beklemeyin" uyarısından hemen sonra geldi.



En kötü günleri yaşıyor



Gösterge faiz oranını 1930 yılındaki Büyük Buhran dönemi dahil hiçbir zaman yüzde 2’nin altına indirmeyen İngiltere Merkez Bankası’nın yüzde 1.5’lik gösterge faiz oranı, geçen yıl ekim ayından bu yana yüzde 3.5 oranında düştü. Bu kararla faizler son iki ayda beş kez inmiş oldu. 1990 yılındaki ekonomik durgunluktan bu yana en kötü günlerini yaşayan İngiltere konut fiyatlarının önemli oranda düştüğü, hizmet sektörünün daraldığı ve bazı önemli perakende zincirinin çöktüğü bu dönemde yüzde 4.1 olan enflasyon oranını yüzde 2’nin altına düşürmeyi planlıyor.



’Yansıtmam’ diyen de var



İngiltere Merkez Bankası’nın bu kararı, mortgage bağımlısı İngilizlere, ipoteğe dayalı ev kredisi veren bankaları da güç duruma düşürdü. Bazı bankalar daha önce yüksek düzeyde uyguladıkları mortgage faizlerini hükümetin ısrarlarına rağmen düşürmeye yanaşmıyordu. Ülkenin en büyük mortgage sağlayıcılarından Nationwide da bir süre önce "Ülkede faizlerin yüzde 2’nin altına düşmesi halinde bunu kredi alanlara ve diğer müşterilerine yansıtmayacağız" açıklaması yapmıştı.



Rahat nefes aldırır



Ülkede borçlarını ödeyemeyenler nedeniyle evine ipotek gelenlerin sayısı hızla artıyor. Yeni oranların yanısıması durumunda kredi kullananların rahat bir nefes alması bekleniyor. Banklaların kredi faiz oranlarını düşürmesi durumunda 250 bin pound mortgage ödeyenlerin aylık borçları 76 pound inecek. Standart faiz anlaşaması yapan müşterilerin durumu henüz bilinmiyor. Bu borçluların kendi durumları için kredi kuruluşları ile özel görüşmeler yapması gerekiyor. Analistler merkez bankasından gelen bu habere pound’daki keskin düşüşün yol açtığını savunuyor.