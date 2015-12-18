315 sayfalık IŞİD iddianamesi; lider 26 yaşındaki İlyas Aydın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılığı tarafından IŞİD'in Türkiye'deki yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma tamamlandı.



315 sayfadan oluşan iddianamede liderliğini 26 yaşındaki İlyas Aydın'ın yaptığı, şu an tutuklu bulunan Ebubekir'i Hanzala kod adlı Halis Bayancuk'un da aralarında bulunduğu 67 şüpheli yer aldı.



24 kişinin de şikâyetçi olduğu iddianamede, terör örgütünün Türkiye'de Ankara ve Suruç katliamları başta olmak üzere 5 eylem gerçekleştirdiği kaydedildi.

"IŞİD uluslarası bir terör örgütü"

Terör örgütlerinin nasıl meydana geldiği ne şekilde orataya çıktıkları üzerine yapılan uzun bir değerlendirme ile başlanan iddianamede, IŞİD'in uluslarası faaliyet gösteren bir terör örgütü olduğu belirtildi.

IŞİD'in dünya devletleri üzerindeki Müslüman ülkeleri yıkarak yerine radikal Selefi görüşler doğrultusunda bir devlet kurmayı amaçladığı, bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de "tağut" (Allah'ın koyduğu ölçüler ve hükümler dışında hükümler koyan) devlet olarak tanımladıkları belirtildi.



İddianamede yer alan şüphelilerin bir kısmının sohbet ortamlarında ve sonrasında oluşan manevi baskı ve etkilenme ortamı ile Suriye'ye çatışma bölgesine gittiklerinin tespit edildiği kaydedildi.



İddianamede bir kısım şüphelilerin terör örgütü adına basın yayın işleri ile uğraştıkları, bir kısmının ise hırsızlık dahil bazı suçlara karıştıkları, bir kısmının ise çatışma bölgelerine giden veya gelenler için sağlık durumu, barınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarıyla ilgilendikleri ifade edildi.

Örgütün eylem tarzı

Şüphelilerin daha çok örgüte eleman kazandırmak için dini sohbetler yaptıkları, bu sohbetlerde çocukların okullara gönderilmemesi yönünde propaganda yaptıkları anlatılan iddianamede, Ebubekir'i Ubeyde kod adlı İlyas Aydın liderliğindeki şüphelilerin Türkiye'deki eylem tarzları hakkında da bilgi verildi.

Örgütün eylem tarzları şu şekilde sıralandı:

- Sözde mescidlerde dersler verdikleri şahısları çatışma bölgelerine göndermek

- Terör örgütünün adını kullanarak baskı, şiddet, cebir ve tehdit uygulamak

- IŞİD terör örgütüne eleman ve lojistik destek sağlamak

- Sözde şeriat mahkemesinde insanların öldürülmesine ilişkin karar vermek

Ankara ve Suruç saldırısı da iddianamede

İddianamede IŞİD'in Türkiye yönelik gerçekleştirdiği eylemlere de yer verildi.

Ankara'da 102 insanın, Suruç'ta 32 insanın hayatını kaybettiği ve yüzlercesinin yaralandığı bombalı saldırıların bu eylemler arasında yer aldığı belirtildi. Bunların yanı sıra Musul Başkonsoloslu çalışanlarının rehin alınması, yine Musul'a mazot götüren TIR şoförü 32 Türk vatandaşının kaçırılması ve Niğde de yol uygulaması yapan jandarmaların saldırıya uğraması.

İstanbul'da daha çok Güngören ve Bağcılar ilçelerinde faaliyet gösterdikleri belirtilen iddianamede, şüpheliler arasında katı bir hiyerarşinin olmadığı sadece 'hoca' konumuna gelmesi nedeniyle şüpheli İlyas Aydın'a saygı gösterildiği, bu nedenle Aydın'ın örgüt yöneticiliği, diğer şüphelilerin örgüt üyeliği suçlarından yargılanmaları talep edildi.