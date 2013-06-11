313. Ergenekon duruşması başladı

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin yanında bulunan büyük salonda yapılan duruşmada CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Gazeteci Tuncay Özkan ve eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin'in de aralarında bulunduğu 49 tutuklu sanık hazır bulundu. Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ ve emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un da aralarında bulunduğu 17 tutuklu sanık ise duruşmaya katılmadı. Bu davadan tutuksuz, başka davadan tutuklu yargılanan Yalçın Küçük ile tutuksuz sanıklar Gürbüz Çapan, Adil Serdar Saçan ve Adnan Bulut da duruşmada hazır bulundu.



ÇAPAN: AKCİĞER YETMEZLİĞİ SENDROMU RAHATSIZLIĞIM VAR



Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin son savunmasını yapması için tutuksuz sanık İstanbul eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ı kürsüye çağırdı. Saçan da, Gürbüz Çapan'ın rahatsız olduğu için öncelikle onun savunmasının alınmasını istedi. Mahkeme Başkanı Özese de 'Rahatsızlığınız nedir Gürbüz Bey?' diye sorması üzerine Gürbüz Çapan, 'Akciğer yetmezliği sendromu var. Fazla oturamıyorum' diye cevap verdi. Bunun üzerine Çapan'ın savunması alındı.



'BU DAVADA YERİM YOK'



Kısa bir konuşma yaptıktan sonra salondan ayrılacağını söyleyen Çapan, mütalaada hakkındaki iddiaları anımsatarak şunları söyledi:



'Tarafsız ve objektif değerlendirildiğinde eğer böyle bir örgüt varsa bu örgütün beni istemediği apaçık ortadadır. Belge ve dokümanlardan, soruşturmada haberim oldu. Bende belge bulunmadı. Burada bir sürü yurttaş yargılanmaktadır. Bir iki tanesiyle merhabam vardır. Aramızda organik ilişkinin söz konusu olmayacağı onların ve benim ifadelerimden anlaşılıyor. Bu davada sanık olmam, tanık olmam da söz konusu değil. Davada darbe girişiminden söz ediliyor. Benim karakola gidip çay içmişliğim dahi yok. Beraat de değil, ben bu davadan ayrılmak istiyorum. Bu davada yerim yok. Tek ilişkim Cumhuriyet Gazetesi’ne yardım etmektir. Gazete patronlarıyla bir kez görüşmemle irtibat kurulmaya çalışılmıştır. Dava nedeniyle 50 yaşından sonra 1,5 yılımı kaybettim. Çıkıp hakkımı aramayı da düşünmüyorum. Beraatimi talep ediyorum.'



Duruşma Gürbüz Çapan'ın avukatının savunmasını yapması ile devam ediyor.



MAHKEME BAŞKANI TUTANAĞI OKUDU



Öte yandan Mahkeme Başkanı Özese, 7 Haziran Cuma günü İlker Başbuğ'un savunmasının saat 17.40'da tamamlanmasının ardından, bazı izleyici ve avukatların alkış tuturak duruşmanın düzenini bozduklarına ilişkin jandarma tarafından 2 ayrı tutanak tutulduğunu söyledi.