31.01.2014 - Alman basınından özetler



Berlin'den Tagesspiegel, Türkiye gibi kalkınmanın eşiğindeki ülkelerde yaşanan ekonomik gelişmeleri yorum sütunlarına taşıyor. Gazete 'Kırılgan beşli' diye nitelendirilen ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu beş ülkede para biriminin değer kaybetmesine karşı faizlerin yükseltilmesi kararını şöyle değerlendiriyor:

"Kalkınmanın eşiğindeki ülkeler çöküş tehdidiyle karşı karşıya. Çünkü sermayenin yoğun biçimde İstanbul ya da Rio'ya aktığı zamanlar geride kaldı. Para, bu ülkelerde ekonominin nasıl kolayca çökebileceğini örtbas ediyordu. Ancak Türk Lirası ya da Brezilya para birimi Real'in düşüşünün suçlusu Amerikalılar değil, tam tersine, o ülkelerin hükümetleri. Şimdi köşeye sıkışan bu ülkeler boşu boşuna cezalandırılmıyor."

Badische Neueste Nachrichtenhaftalardır protesto gösterilerinin sürdüğü Ukrayna'daki gelişmeleri ele alıyor. Gazetenin yorumu şöyle:

"Hükümet karşıtları Yanukoviç'in istifasını, ayrıca yeniden parlamento ve devlet başkanlığı seçimlerine gidilmesini talep ediyor. Muhalefet lideri Vitali Kliçko şunu çok net biçimde açıkladı: Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda bulunan göstericiler ancak Yanukoviç havlu attığında evlerine gidecekler. Ancak Yanukoviç bu adımı atmak istemiyor, çünkü kendisini güçlü hissediyor. Böylece Ukrayna'daki krizin sona ermesi ufukta görünmüyor. Uluslararası devletler topluluğunun Yanukoviç'e baskıyı artırması ve Devlet Başkanı'nın bu sayede görevini bırakarak, yeni bir başlangıç yapılmasının önünü açması isteniyor."

Münih merkezli Süddeutsche Zeitung, AB'nin Ukrayna'ya yaptırım yapması gerektiği görüşünü savunuyor:

"Seyahat yasağı ve banka hesaplarının dondurulması... Bunların etkili olabileceğine yönelik işaretler var. Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ve destekçileri geçmişte sadece kendi çıkarlarını gözetti. Şimdi buna son vermek için ortada bir neden görmüyorlar. Yaptırımların uygulanabileceği yönündeki inandırıcı tehdit, Yanukoviç'in iktidar mekanizmasındaki çatlağı daha da büyütebilir. AB içinde böyle bir tehdidin uygulanması uzak görünüyor. Tıpkı Devlet Başkanı Yanukoviç'in muhalefete adım atmaya hazır olmaması gibi."

Neue Osnabrücker Zeitungise farklı görüşte:

"Ukrayna'yı dışarıdan tehdit etmek yerine yol şu olmalı: Ülke kendi kaderine terk edilmeden, kendi kaderi hakkında kendisi karar vermeli. Eğer isteniyorsa arabuluculuk yapılabilir. Ve şuna da kafa yorulmalı: Ya şu, ya bu şeklindeki dayatmalar hedefe ulaşılmasında çok nadiren başarılı oluyor."