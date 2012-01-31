Onur Havayolları uçağında gerginlik İSTANBUL (A.A) - 31.01.2012 - Onur Havayolları'nın İstanbul-Antalya seferini yapacak uçağında röter nedeniyle uzun süre bekleyen İranlı yolcu, uçağın cam koruyucusunu kırarak, kabin ekibine saldırdı. Onur Air'in OHY-026 sefer sayılı Airbus 321 tipi uçağıyla dün akşam saat 20.40'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Antalya'ya gidecek yolcular, 3 saat gecikmeli olarak uçağa alındı. Elverişsiz hava şartları yüzünden uçağın kalkış yapamaması üzerine yaklaşık 3 saat de uçak içerisinde bekleyen yolculardan İranlı S.R.İ, 6A numaralı koltuğun yanında bulunan camın koruyucusunu kırdı. Elinden hafif şekilde yaralanan S.R.İ, duruma müdahale eden kabin ekibine saldırarak, hakaretlerde de bulundu. Kokpite girmeye çalışan İ, yiyecek ikramlarını da yağmaladı. Bu kişi, ayrıca uçağa da fiziki zarar vermeye kalkıştı. De-icing işlemi sırasında yaşanan olay nedeniyle kule ile irtibata geçen pilot, uçağa polis ve ambulans çağırarak park yerine çekti. Uçağa giren polis, İranlı yolcuyu gözaltına alırken, sefer de iptal edildi.